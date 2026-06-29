Eduardo Feinmann habló de los audios que complican a Adorni.

Manuel Adorni dejó su cargo como jefe de Gabinete este último fin de semana, siendo reemplazado por Diego Santilli. El exvocero presidencial lo anunció en su cuenta oficial de X mediante un extenso comunicado, aludiendo a una supuesta persecución mediática en su contra, ignorando por completo sus numerosos escándalos: desde los vuelos a Punta del Este y Aruba, hasta su cuantiosísimo patrimonio sin declarar, por el cual buscó ser amparado por la Ley de Inocencia Fiscal.

A pesar de que ya no es más funcionario público, sigue estando en agenda para los diferentes programas tanto televisivos para radiales, sobre todo luego de que surgieran audios que serían de su autoría y que desnudan un presunto intento por comunicarse con los testigos que declararán en su causa.

Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

Eduardo Feinmann habló de los audios de Adorni

Uno de los periodistas que se refirió al contenido de esos archivos fue Eduardo Feinmann, quien durante el pase con Pablo Rossi fue claro respecto a lo que el ex jefe de Gabinete comunicó en ellos. "Creo que son como siete audios. Muy comprometedores para con Adorni", advirtió.

En ese sentido, explicó que en ellos el libertario está "diciendo, palabras más palabras menos, 'yo arreglo a los testigos, quédate tranquilo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para arreglar a los testigos'". "Eso es entorpecimiento de la causa, obstrucción de la investigación", apuntó Rossi.

"¿Y qué te parece? Eso te lleva a la cárcel de cabeza", sentenció Feinmann, dando lugar a un prolongado silencio en el estudio, hasta que Rossi se animó a sumar un "es complejo".