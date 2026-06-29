Diego Iglesias estalló contra Manuel Adorni al aire tras leer la carta de despedida del ex funcionario.

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete el pasado sábado por la tarde y decidió compartir una extensa carta de despedida y agradecimiento a Javier Milei. Este hecho se viralizó rápidamente y llegó de forma inmediata a distintos programas de televisión y streaming. En ese sentido, Diego Iglesias expresó su repudio hacia el ex funcionario oficialista al aire.

Durante una transmisión en vivo de Radio con Vos, el periodista y conductor reaccionó a la carta de despedida y expresó: “Adorni ha sido un tipo tan indigno y tan miserable que hasta mete a los hijos para victimizarse en su carta de despedida, siendo que jamás nadie apuntó contra los hijos porque eso sería una barbaridad”.

Asimismo continuó: “Nadie lo hizo pero él inventa esto para intentar victimizarse. Igual, nadie le cree. Recordemos, el más canchero de todos, el que pelotudeaba a todo el mundo, se despide con esta carta, en la cual cerró los comentarios de X”.

La carta de despedida de Manuel Adorni

Luego del escándalo que involucró a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el exfuncionario oficialista decidió dar un paso al costado de sus cargos en el gobierno de La Libertad Avanza. A raíz de esta situación, compartió una carta de despedida y en agradecimiento a Javier Milei en sus redes sociales, con la particularidad de haber desactivado los comentarios de los usuarios en X. En ese sentido, en el comunicado detalló: “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas”.

Asimismo continuó: “Mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’ (sí Presidente, un pendrive ‘lleno de dólares’), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”.