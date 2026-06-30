La autopista porteña que cambia desde hoy: inauguraron una nueva conexión clave.

A partir de este 30 de junio quedó habilitada la nueva Autopista Dellepiane, específicamente la nueva colectora Norte hacia la avenida General Paz. La misma cuenta con dos carriles y va desde la calle Timoteo Gordillo hasta la avenida Piedrabuena en el barrio de Villa Lugano.

Según expresó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, "esta no es una obra más", sino que "es la obra pública activa más importante de todo el país". En esta línea, profundizó durante la apertura, junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella: "Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde. El impacto va a ser enorme, porque va a mejorar sustancialmente el acceso de quienes entran a Buenos Aires desde el sur y también beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica".

A partir de este 30 de junio quedó habilitada la nueva Autopista Dellepiane.

Desde el gobierno porteño sostienen que las obras beneficiarán a más de 200 mil automovilistas que transitan a diario por la Dellepiane, además de a alrededor de 63 mil vecinos y a unos 15 mil usuarios del transporte público de pasajeros. El fin último es darle continuidad a las colectoras de la autopista, que durante décadas estuvieron cortadas o interrumpidas por las vías del ferrocarril Belgrano Sur. Es por este mismo problema que se construyeron cuatro puentes: dos ferroviarios, sobre las vías del FFCC Belgrano Sur; el nuevo puente peatonal Piedrabuena; y otro sobre la calle Río Negro.

Cómo continúan las obras en la Au. Dellepiane

Las obras en la Au. Dellepiane continúan en colectora Sur, en dirección al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del trayecto más extenso, por lo que se estima que los arreglos finalicen recién en agosto. Por otro lado, se está trabajando en los accesos y egresos de la autopista, en los que se está llevando adelante un recambio integral de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto.

Asimismo, desde la página del Gobierno de la Ciudad informan que se construirá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde la avenida Piedrabuena hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. El mismo contará con doble sentido, seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, con el fin de mejorar la seguridad vial.