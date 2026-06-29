Monorriel de la Ciudad: recorrido, fecha de inicio de obras y estaciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó a delinear uno de los proyectos de transporte más ambiciosos para los próximos años: la construcción de un monorriel eléctrico elevado sobre la avenida General Paz.

La iniciativa fue anticipada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien la incluyó entre las obras estratégicas que buscará impulsar durante un eventual segundo mandato.

Aunque el proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar y no tiene fecha de inicio definida, el objetivo es ofrecer una nueva alternativa de transporte público para mejorar la conectividad entre distintos puntos del corredor de la General Paz y aliviar la congestión vehicular.

¿Cómo sería el recorrido del monorriel que proyecta la Ciudad sobre la General Paz?

Durante una entrevista con Wake Up, por Delta 90.3, Jorge Macri adelantó que el monorriel será completamente eléctrico y recorrerá la avenida General Paz hasta llegar a Ciudad Universitaria.

"Estamos pensando un montón de cosas para nuestro segundo mandato, pensamos en un monorriel eléctrico sobre la General Paz que vaya a Ciudad Universitaria. Estamos pensando en obras muy relevantes", indicó el mantario porteño.

Aunque el proyecto todavía no cuenta con una fecha de inicio de obras ni con un trazado definitivo aprobado, Macri enfatizó que la iniciativa forma parte de los planes de infraestructura para un eventual segundo mandato.

Según los primeros estudios difundidos por la Ciudad, el recorrido aprovecharía el cantero central de la General Paz mediante una estructura elevada. De esa manera, el servicio evitaría interferencias con el tránsito vehicular y permitiría mantener la circulación sobre una de las autopistas más transitadas del país durante la construcción y una vez que entre en funcionamiento.

El objetivo es que el monorriel conecte distintos puntos estratégicos del corredor norte y facilite el acceso a Ciudad Universitaria, donde diariamente convergen miles de estudiantes, docentes y trabajadores.