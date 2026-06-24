La construcción del nuevo paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, avanza con modificaciones en la circulación vehicular y cortes parciales en la zona de las vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez. Se trata de una de las principales obras de infraestructura vial que impulsa la Ciudad para eliminar barreras ferroviarias y mejorar la conectividad entre ambos lados de las vías.

El proyecto contempla el emplazamiento de un nuevo trazo para vehículos, además de cruces peatonales y trabajos complementarios de urbanización en el entorno.

¿Cómo será el nuevo paso bajo nivel de Álvarez Thomas?

La obra se desarrolla sobre la avenida Álvarez Thomas, a la altura del cruce ferroviario ubicado entre las calles Monroe y Mendoza. Una vez finalizada, permitirá eliminar el paso a nivel existente y reducir las demoras provocadas por el cierre de barreras del ferrocarril Mitre.

Según informó el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad, el paso bajo nivel contará con carriles para tránsito vehicular, calles de convivencia en superficie y sectores destinados a la circulación peatonal. El objetivo es mejorar la fluidez del tránsito en uno de los principales accesos entre Villa Urquiza y Parque Chas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo durante la presentación del proyecto que la intervención forma parte del plan para reducir los puntos de congestión generados por los cruces ferroviarios y mejorar la movilidad en los barrios.

"La movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra tan necesaria en Villa Urquiza, en una zona que convive con la complejidad del tren. Queremos que la gente gane tiempo y pueda moverse de manera más ágil y segura, disminuyendo los niveles de riesgo vial, sin congestionamientos ni contaminación”, señaló el mandatario.

Arranca la construcción del nuevo paso bajo nivel de Álvarez Thomas: cortes y desvíos en Villa Urquiza

Para avanzar con los trabajos, fue necesario implementar cambios temporales en la circulación. Entre las medidas adoptadas se encuentran restricciones parciales al tránsito sobre Álvarez Thomas y modificaciones en algunos recorridos de transporte que atraviesan el sector.

Desde el Ministerio de Infraestructura recomendaron a los conductores utilizar vías alternativas como las avenidas Triunvirato, Constituyentes, Congreso y De los Incas para evitar demoras durante el desarrollo de la obra.

El nuevo túnel se sumará a otros pasos bajo nivel construidos en la traza del ferrocarril Mitre en los últimos años. La iniciativa busca mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conexión entre distintos sectores de la Comuna 12.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos demandarán varios meses y continuarán desarrollándose por etapas para minimizar el impacto sobre la circulación cotidiana de vecinos, peatones y automovilistas.