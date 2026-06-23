Roña Castro cargó contra el Gobierno: "Se llenan la boca hablando de pobreza"

El exboxeador Jorge "Roña" Castro, que abastece más de 6.000 personas en su decena de comedores en el conurbano bonaerense, aseguró que se triplicaron la cantidad de asistentes desde que asumió el presidente Javier Milei. "Va gente que trabaja y no llega a fin de mes", lanzó. El excampeón mundial arremetió contra el Gobierno Nacional por "llenarse la boca" con los niveles de pobreza, al afirmar que ve "cada vez más gente en los merenderos y comedores".

"Tenemos más de 6400 personas. Con el gobierno anterior atendíamos a 2000 personas, ahora son más de 6000. No hablamos solo de pobreza, acá vienen trabajadores", dijo "Roña" Castro en diálogo con El Destape 1070.

El exboxeador planteó que a sus comedores "ve gente que trabaja y no llega con el sueldo de fin de mes" y cargó contra el Gobierno libertario por decir que redujo los niveles de pobreza e indigencia. "Escucho llenarse la boca a los que gobiernan que sacan 12 millones de personas de la pobreza y los comedores cada vez se llenan más. No sé de dónde lo sacan", apuntó.

Castro cuestionó cómo los funcionarios nacionales pueden estar "ajenos" a esta situación y los criticó por "tener algo que les tapa la vista". "No pueden ver las cosas que están pasando porque uno lo ve donde sea", señaló, y luego agregó que "a los comedores va gente que trabaja y no llega con el sueldo de a fin de mes".

Por otro lado, Roña subrayó que "nunca" tuvo "ni una colaboración" por parte de la administración mileísta y advirtió que alguien quiso "ponerle los puntos" luego de criticar la situación económica actual. "Yo no le tengo miedo a nadie. Yo lo viví de muy chico. A mí nadie me puede decir lo que es pasar frío y hambre. Lo que hago lo hago porque yo quiero", deslizó.

Los padres y abuelos, también concurren

El excampeón mundial, que tiene 14 comedores y 9 merenderos en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, detalló que la gente mayor es "la que más concurre", a diferencia de otras épocas donde solo se daba de comer a los más chicos. "Ahora, comen los padres, las madres, los abuelos... viene mucha gente grande que no te pide comida, te piden remedios", añadió.

Y continuó: "Hay mucha gente que le da vergüenza y no se queda a comer en el salón. Vienen con el tupper, lo llenan y se lo llevan. O vienen con la olla porque tienen para 4 o 5 pibes y se les sirven cinco cucharones por cada porción y se llevan. No les da la cara para quedarse a comer acá porque era gente pudiente que hoy no puede".

Además, reveló que "hubo fábricas que quebraron" y que dona elementos para "entregar a la gente que más necesita". "Recién entregamos más de 500 números porque mañana entrego frazadas, camperas, medias, todo nuevo, para la gente que no la está pasando bien, que está pasando frío", sostuvo.