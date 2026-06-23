El consumo no encuentra piso y cayó 1,6% en mayo

El comportamiento de las ventas confirma que el presupuesto de los hogares continúa bajo una fuerte presión. De acuerdo con el relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo en todos los canales registró una contracción interanual del -1,6% en mayo. Esta retracción consolida una tendencia preocupante en el acumulado del año, que ya arrastra una caída del -3,0%.

El análisis segmentado expone de manera nítida cómo los consumidores intentan defender sus ingresos precarios. La baja se sintió con mayor fuerza en los supermercados de cadena, donde el volumen de ventas retrocedió un -4,2% interanual. En contraposición, los autoservicios independientes experimentaron una caída más leve, de apenas el -1,3%, lo que sugiere una migración del público hacia comercios de proximidad o compras fraccionadas del día a día para evitar los grandes desembolsos.

Radiografía de la baja por rubros: ¿qué se dejó de comprar?

Al adentrarse en las distintas canastas que componen el indicador total de canales de Scentia, la brecha de la crisis se vuelve indiscutible. Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de las categorías analizadas muestran números en rojo, evidenciando que las familias recortan incluso en productos esenciales de uso cotidiano.

Las mayores caídas interanuales en volumen por rubros durante mayo de 2026 se concentraron en las siguientes categorías:

Limpieza de ropa y hogar: fue el sector más castigado del mes, con un preocupante desplome del -8,2% interanual.

fue el sector más castigado del mes, con un preocupante desplome del -8,2% interanual. Perecederos: los alimentos frescos y de corta vida útil sufrieron una marcada contracción del -6,5%.

los alimentos frescos y de corta vida útil sufrieron una marcada contracción del -6,5%. Desayuno y merienda: productos indispensables como infusiones, galletitas o lácteos vinculados a las primeras comidas del día cayeron un -5,4%.

productos indispensables como infusiones, galletitas o lácteos vinculados a las primeras comidas del día cayeron un -5,4%. Impulsivos e higiene: los artículos de consumo por impulso bajaron un -1,5%, mientras que la canasta de higiene y cosmética se redujo un -1,0%.

Las llamativas excepciones al recorte masivo

En medio de este escenario restrictivo para los ingresos, el informe arrojó datos llamativos que matizan la caída global. El rubro de alimentación general logró sostenerse en terreno positivo con una leve suba del 0,9% interanual en el total de canales. Esto responde a la conducta típica de épocas de crisis económica, donde los ciudadanos resignan salidas, indumentaria o esparcimiento y vuelcan sus recursos remanentes en cocinar en el hogar.

Por otra parte, los rubros de bebidas mostraron subas sorpresivas en la comparación interanual de mayo: las bebidas con alcohol subieron un 4,1% y las bebidas sin alcohol hicieron lo propio en un 3,3% en el consolidado de canales. Pese a estos repuntes específicos, el acumulado anual de los primeros cinco meses sigue mostrando que la capacidad de compra general de la población continúa resentida y lejos de los niveles de estabilidad de períodos previos.