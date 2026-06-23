Economía 2026: leve suba del PBI, pero con desplome de la inversión y la industria

En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) registró un incremento de 2,3% en términos interanuales, mientras que la medición desestacionalizada mostró un crecimiento de apenas 0,7% respecto del cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con la estimación preliminar de actividad que publicó el INDEC. La expansión del nivel general se dio en un contexto de retrocesos significativos en componentes de inversión y en sectores vinculados a la producción industrial y al gasto público, al mismo tiempo que se observaron aumentos en ramas primarias de la economía.

En la desagregación por el lado de la demanda, el informe consigna que “el componente que más creció fue el de las exportaciones, con una suba de 9,8% interanual (ia). Le siguió en importancia el consumo privado (2,7 ia)”, con una dinámica asociada al incremento de bienes importados dentro del consumo final y de automóviles. En paralelo, la formación bruta de capital fijo registró una variación negativa de 11,6% interanual, lo que introduce una contracción en la acumulación de capital productivo durante el período analizado.

El mismo documento señala que “en la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 2,7% en el consumo privado y una variación negativa de 0,9% en el consumo público”. La contracción del consumo público se suma a la caída de la inversión como uno de los componentes que restaron dinamismo a la demanda interna, mientras que el comportamiento exportador operó como principal contrapeso en la composición del crecimiento.

En la inversión, la desagregación por componentes muestra descensos generalizados en maquinaria y equipo y en equipo de transporte. El informe detalla que “la formación bruta de capital fijo registró en el primer trimestre de 2026 una caída de 11,6% respecto del mismo período del año anterior”, explicada por la caída de 18,1% en maquinaria y equipo y de 19,6% en equipo de transporte, con reducciones tanto en su componente nacional como importado. Este comportamiento se inscribe en un esquema donde la inversión en construcciones registra una suba de 2,2%, insuficiente para compensar las caídas en el resto de los rubros.

Desempeño por sectores

Por el lado de la oferta, la expansión del PIB se apoyó en sectores primarios y en actividades de intermediación financiera. El informe indica que los sectores de mayor crecimiento fueron “Pesca (27,5% ia), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1% ia) y Explotación de minas y canteras (12,3% ia)”, seguidos por intermediación financiera (7,5% ia) y hogares privados con servicio doméstico (6,3% ia). En el caso de hoteles y restaurantes, el crecimiento de 2,8% se explica parcialmente por la expansión del empleo informal, según la estimación oficial.

En contraste, se registraron caídas en sectores industriales y de administración pública. La industria manufacturera presentó una variación negativa de 1,7% interanual, mientras que la administración pública y defensa cayó 1,4%. A estos retrocesos se suman descensos en electricidad, gas y agua (-1,1%) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-0,3%), configurando un bloque de sectores con aporte negativo al producto. El propio informe establece que “Industria manufacturera (-1,7% ia) y Administración pública (-1,4% ia) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al PIB”.

La dinámica del comercio exterior aparece como un elemento central en la explicación del resultado agregado. Las exportaciones crecieron 9,8% interanual, mientras que las importaciones de bienes y servicios reales cayeron 7,5%. Esta combinación incidió en la mejora del saldo externo y en la compensación parcial del deterioro de la inversión. Sin embargo, en la medición desestacionalizada, las exportaciones registraron una caída de 3,1% respecto del trimestre previo, lo que introduce una señal de desaceleración en el margen.

El rubro agricultura, minería y pesca explicó una buena parte relevante, sectores asociados al mercado interno como comercio, industria y servicios públicos muestran estancamiento o contracción. Este patrón se refleja en la composición del crecimiento interanual del 2,3%, donde el aporte de sectores primarios y exportadores compensa la caída de actividades industriales y del gasto público.

El comportamiento de la inversión, en particular la caída de maquinaria, equipo y transporte, se vincula con la reducción en la adquisición de bienes de capital tanto de origen importado como nacional. El informe especifica que dentro de maquinaria y equipo “el componente nacional bajó 11,5% y el componente importado descendió 20,6%”, lo que da cuenta de una contracción simultánea en la demanda interna de bienes de capital y en la importación de insumos productivos.