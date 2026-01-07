La inversión real directa del Estado en las provincias fue la segunda más baja en 20 años

La inversión directa del Estado nacional en las provincias registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. La Inversión Real Directa (IRD) ejecutada en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sumó $ 890.291 millones, lo que la ubica como la segunda más reducida en los últimos 20 años.

Si bien el monto implica una mejora real del 19,3% en comparación con 2024, el repunte responde en gran medida a un piso de comparación excepcionalmente bajo. De hecho, el año anterior había marcado el menor volumen de ejecución desde 2003.

La información surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, a partir de datos de Presupuesto Abierto y del INDEC. El reporte señala que el avance real observado se explica casi exclusivamente por el derrumbe registrado en 2024, lo que relativiza el crecimiento interanual.

Desde una perspectiva de largo plazo, la inversión nacional ejecutada en 2025 quedó un 65,1% por debajo del promedio anual correspondiente al período 1995-2023, lo que refleja la persistente debilidad de la obra pública y la inversión estatal en el territorio.

Cómo se distribuyó el ajuste de Milei en las provincias

Al desagregar por rubros, el componente de Construcciones —que concentra el 57% del total— mostró un incremento real del 10,3% frente al año previo. Sin embargo, este segmento, estrechamente vinculado a la obra pública, continúa muy rezagado y se ubica un 73,3% por debajo de su media histórica.

En tanto, la inversión destinada a Maquinaria y Equipamiento, que representa el 35% de la ejecución total, evidenció una suba interanual del 69,7%. Aun así, el informe advirtió que este rubro atraviesa su segundo menor nivel de ejecución desde 2009, lo que pone en duda la solidez de la recuperación. Los restantes conceptos, que explican el 8% del total invertido, registraron una contracción real del 29% en relación con 2024.

La distribución territorial de los fondos mostró una fuerte concentración. CABA y la provincia de Buenos Aires absorbieron el 57,7% del total ejecutado. Al sumar a Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, cinco distritos concentraron casi el 70% del gasto nacional en inversión real directa.

En contraste, el informe remarcó que diez provincias no alcanzaron siquiera una participación del 1% en el total ejecutado, lo que profundiza las asimetrías regionales.

El desempeño por jurisdicción fue dispar. Se destacaron los fuertes aumentos reales en Santiago del Estero (215,3%), Jujuy (199,6%) y Chubut (154,1%), mientras que San Luis (-93,0%) y La Pampa (-91,5%) registraron desplomes significativos en la ejecución de inversión nacional.