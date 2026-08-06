El Gobierno de Javier Milei continúa una semana decisiva para el avance de su agenda legislativa. La mesa política del oficialismo analizó la estrategia para negociar con los bloques aliados y buscar consensos sobre las reformas impulsadas por la Casa Rosada. En tanto, funcionarios nacionales asistieron al Congreso para exponer los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en un contexto de negociaciones parlamentarias y definiciones políticas de cara al calendario electoral. Paralelamente, siguen las tratativas para destrabar la Ley de Tierras en el Senado. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 6 de agosto, minuto a minuto.
Mayans repudió la represión: "Es lamentable lo que pasó"
El jefe del bloque del justicialismo cuestionó la represión policial en el Congreso y afirmó que la manifestación fue "contundente y pacífica".
Hace 1 hora
El alto costo que el Gobierno pagó en la calle y en el Palacio para la media sanción
El Gobierno consiguió la media sanción en el Senado sólo después de retirar los dos capítulos más polémicos. Para eso pagó un alto costo por el fuerte rechazo social y la feroz represión en las calles.
Hace 2 horas
Con represión en la calle, LLA consiguió media sanción de una ley despedazada
Con una represión descontrolada en las inmediaciones del Congreso para acallar una fuerte presión social, el oficialismo logró la primera aprobación del texto que facilita los desalojos en la Cámara Alta. A último momento, sacaron un segundo capítulo. Tensión con los aliados.
Hace 3 horas
Blindaje privatizador: qué oculta el cambio a las expropiaciones
Si se aprueba le ley de propiedad privada, los procesos de expropiaciones serán más vulnerables a la impugnación judicial, más costosos y más prolongados. El Estado perdería una herramienta clave para el desarrollo de obras estratégicas, como represas y caminos.
Hace 3 horas
Con Milei y un fuerte respaldo regional, De la Espriella asume y derechiza Colombia
El sucesor de Gustavo Petro asumirá en Cali y Donald Trump suma un nuevo aliado estratégico. El presidente Javier Milei viajó a Colombia para acompañarlo y fortalecer el bloque político de la derecha regional. Lo acompañan su hermana Karina y el canciller argentino Pablo Quirno.
Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia.
Hace 6 horas
La agenda de Milei en Colombia: reunión con un ministro israelí, bilateral con Abelardo de la Espriella y asunción presidencial
El Gobierno nacional anunció la agenda del presidente Javier Milei en Colombia, donde pasará todo el viernes.
A las 11.30 (hora argentina), se reunirá con ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar"; a las 12, mantendrá una bilateral con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella. Un rato después, recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Santiago de Cali para a las 17 participar de la asunción presidencial de De la Espriella.
A la madrugada saldrá el vuelo que lo traerá de vuelta a Argentina.
Hace 6 horas
Mayans, contra la represión: "Es lamentable lo que ha pasado"
"Es lamentable lo que ha pasado", denunció Mayanas sobre la reforz represión de esta tarde que ya dura más de cuatro horas y habló de la presencia de infiltrados.
"Yo creo que esa bandera, las Malvinas son argentina, despertó en los argentinos algo que no estaba pasando y la gente empezó a tomar conciencia", opinió el jefe del interbloque del Senado.
Hace 6 horas
Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar
El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.
Hace 7 horas
Así reprime la policia de Milei: las fotos de la cacería de manifestantes
Durante toda la jornada, efectivos de seguridad avanzaron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Por la noche, inclusive llegaron a la 9 de julio y no dejaron de disparar contra todo a su paso, incluidos quienes estaban volviendo a sus casas y no habían participado de la manifestación.
Kaloian Santos
Hace 7 horas
Crisis con Brasil: Bolsonaro Jr salió en defensa de su "amigo" Milei
El candidato a presidente en Brasil e hijo de Jair Bolsonaro se pronunció sobre la crisis diplomática entre ambos países y dijo que si gana la presidencia volverá a "tratar a Argentina como un socio".
Hace 8 horas
Milei se reunió con representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador
En su viaje a Ecuador, el presidente Javier Milei se reunió con representantes de las cámaras automotrices argentinas en ese país.
Participaron del encuentro el presidente de ADEFA y de Peugeot Citroen Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodriguez Canedo; el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de ACARA, Sebastián Beato; el presidente y CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica, Carlos Galmarini; y el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales en VW Group Argentina, Patricio Sesti.
Hace 10 horas
La inflación de alimentos fue de 0,6% en la semana, con presión de carnes y panificados
El relevamiento de LCG mostró que los alimentos aumentaron 0,6% en la primera semana de agosto. Carnes y panificados explicaron la mayor parte de la suba, mientras que la baja de bebidas y verduras ayudó a contener el índice.
Hace 10 horas
La lluvia de inversión extranjera no aparece mientras se dispara la remisión de utilidades
Un informe del Banco Central mostró que la inversión extranjera directa se mantuvo en niveles bajos durante el primer trimestre de 2026 y volvió a concentrarse en minería y el sistema financiero. En tanto, la distribución de utilidades alcanzó el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística y fue mayor a los ingresos netos del período.
Hace 11 horas
Milei se reunió Noboa
Hace 11 horas
En Casa Rosada están confiados y dicen que Bullrich "irá hasta el final por un milagro"
En el Gobierno creen que llegan "justos" pero finalmente la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tendrá su media sanción. Tras la caída de la inclusión del capítulos de tierras, siguen los cruces dentro de la Rosada.
Hace 11 horas
Círculo vicioso: el ajuste de Milei deteriora la recaudación por la caída de la actividad
Un estudio del Banco Provincia sostiene que el perfil del ajuste fiscal profundizó la caída de la demanda interna, afectó la recaudación y priorizó recortes e incentivos con menor impacto sobre la actividad económica.
Hace 12 horas
El Gobierno designó a la organización "Chone Killers" como "terrorista"
Hace 12 horas
El país marcha contra la Ley de Tierras: el mapa de las protestas
A pesar de que el Gobierno Nacional retiró el capítulo que facilita la extranjerización de la tierra, mantiene firme otras iniciativas polémicas. El epicentro de la marcha es Plaza de Mayo, pero se está realizando una jornada federal con movilizaciones simultáneas en los principales centros urbanos y capitales provinciales.
Hace 13 horas
La estrategia de Bullrich para habilitar incendios clandestinos y desalojos violentos
El saqueo de los recursos naturales continúa con el proyecto que pretende modificar la ley del manejo del fuego y otra para avalar los desalojos exprés. La estrategia de Bullrich es la mentira planificada.
Hace 14 horas
Por qué Victoria Villarruel no preside la sesión del Senado
La vicepresidenta debió ausentarse de su función y debió ser reemplazada por Bartolomé Abdala, segundo presidente provisional de la Cámara Alta.
Cuando el presidente de la Nación viaja al exterior (o se ausenta temporalmente de la Capital Federal), el ejercicio del Poder Ejecutivo recae de forma inmediata e indelegable en el vicepresidente.
Hace 14 horas
El empleo se convirtió en la segunda mayor preocupación de los argentinos
Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg ubicó al desempleo apenas por debajo de la corrupción entre los principales problemas del país.
Hace 17 horas
Milei vuelve a violar la Constitución: por quinta vez dispone la salida de tropas del país
A través del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida de fuerzas nacionales para la participación en el ejercicio "VIEKAREN XXVI" en el Canal Beagle en Chile, entre los días 24 y 28 de agosto. A su vez hizo lo propio para la salida de fuerzas durante las primeras semanas de septiembre participar de "SIFOREX XIV" y "UNITAS LXVII" en el Puerto del Callao, en Perú.
Por otro lado, habiitó el ingreso al territorio nacional de medios y personal de la Marina de Brasil para la participación en el Ejercicio "Fraterno XXXIX" que se llevará a cabo en la Base Naval Puerto Belgrano y Base Naval Mar del Plata.
Cabe señalar que estas decisiones de permitir ingresos o salidas de tropas son una violación a la Constitución Nacional -Art. 75, inciso 28- ya que no fueron autorizadas por el Congreso de la Nación.
Hace 17 horas
Di Tullio denunció que, a horas del debate en Senado, no está la última versión de la ley
"A las 14hs hay sesión en el Senado sobre la mal llamada 'Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada' y el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto. Esta discusión tiene que volver a comisión. ¡Estamos hablando de leyes no de la lista del supermercado!", lanzó la senadora opositora Juliana di Tullio desde su redes sociales.
Hace 18 horas
Quirno apuntó contra Villarruel: "Que dé un paso al costado"
La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel no deja de escalar. En esta ocasión fue el canciller Pablo Quirno quien decidió meterse en el barro, cuestionar a la Presidenta del Senado y pedir su renuncia por ir contra los planes de Casa Rosada.
El nuevo capítulo de la pelea libertaria se da tras la habilitación de Villarruel para que la opositora Anabel Fernández Sagasti pueda participar de la sesión de este jueves desde Mendoza, ya que está cursando un embarazo de riesgo y no puede trasladarse hasta el Congreso.
Sobre las declaraciones de la vice mostrando "preocupación por el estado y las persecuciones imaginarias" del mandatario, Quirno lanzo: "Son muy desafortunadas. Compuso una fórmula de Gobierno y como dijo el Jefe de Gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el Presidente está en esa condición y que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el Presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país, que se corra".
“Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera. Desde el principio ha tratado de generar desestabilización”, sentenció.
Hace 19 horas
Por cuestiones climáticas, Santilli y Caputo reprograman su viaje a Catamarca
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente viajarán la próxima semana a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y su par santiagueño, Elías Suárez. El objetivo del viaje, suspendido por las condiciones climáticas, es poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, obra que demandará una inversión de casi 100 mil millones de pesos.
A su vez, la misma semana, el Gobierno Nacional firmará con la provincia de Catamarca un convenio de ejecución de obras en rutas nacionales y la cancelación de deudas recíprocas entre ambas partes.
Hace 21 horas
Javier Milei inicia su agenda en Ecuador y luego visita Colombia
El presidente Javier Milei inicia este jueves una nueva gira internacional por América Latina que incluirá escalas en Ecuador y Colombia, con una agenda enfocada en el fortalecimiento de lazos bilaterales, reuniones con empresarios y la participación en el traspaso de mando presidencial de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.
Según el cronograma oficial de Presidencia, el Jefe de Estado partía a las 20:00 al frente de una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con destino a la ciudad de Quito.
La actividad oficial comenzará el jueves a las 15:00 (hora argentina) en la capital ecuatoriana, donde Milei encabezará una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Minutos más tarde, mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet con el mandatario local, Daniel Noboa, escoltado por la comitiva argentina.
Tras el encuentro entre los jefes de Estado, a las 16:30 está prevista la firma de una serie de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador. Acto seguido, Milei mantendrá una reunión de trabajo con representantes de las cámaras automotrices de ambos países, mientras que a las 19:00 el canciller Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.
Hace 22 horas
Cómo continúa la gira de Milei
Tras su visita a Perú, hoy a las 21:00 (hora argentina), la delegación nacional emprenderá un vuelo especial con destino a Santiago de Cali, Colombia, para dar inicio a la segunda etapa de la gira.
El viernes por la mañana, en suelo colombiano, la agenda del mandatario argentino contempla dos audiencias bilaterales de alto nivel en la previa del traspaso de mando: la primera a las 11:30 con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y la segunda, a las 12:00, con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Finalmente, a las 17:00 (hora argentina), Milei participará de la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano. Tras completar la agenda institucional, la partida del vuelo presidencial de regreso a Buenos Aires está programada para la madrugada del sábado 8 de agosto a las 04:30.
Hace 22 horas
Cómo es el nuevo recibo de sueldo de la reforma laboral de Milei
Después de casi dos meses de demoras, el nuevo formato de recibo de sueldo ya se implementa en la mayoría de las empresas. ¿Qué cambios trae y cómo afecta a empleados y empleadores?
Tras dos meses de demoras por la adaptación de los sistemas, las empresas ya implementan el nuevo formato de recibo de sueldo dispuesto por la reforma laboral de Milei.
Tras casi dos meses de retrasos por la adaptación de los sistemas de liquidación, desde julio los trabajadores comlenzaron a recibir el nuevo recibo de sueldo impulsado por el Gobierno, una de las principales novedades de la Reforma Laboral. Este formato incorpora por primera vez el costo laboral total que asume el empleador, buscando transparentar cuánto cuesta realmente cada puesto de trabajo.