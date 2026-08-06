El Gobierno nacional anunció la agenda del presidente Javier Milei en Colombia, donde pasará todo el viernes.

A las 11.30 (hora argentina), se reunirá con ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar"; a las 12, mantendrá una bilateral con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella. Un rato después, recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Santiago de Cali para a las 17 participar de la asunción presidencial de De la Espriella.

A la madrugada saldrá el vuelo que lo traerá de vuelta a Argentina.