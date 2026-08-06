La Cámara de Senadores define gran parte de la vida institucional cuando realiza una votación. Cada proyecto que llega al recinto puede correr una de tres suertes: ser aprobado, ser rechazado o, en el escenario más tenso y peculiar, terminar empatado. Qué pasa en cada caso.

¿Qué pasa si en el Senado se aprueba, rechaza o empata una votación?

El Reglamento de la Cámara de Senadores establece un procedimiento detallado en cada uno de los resultados en los que puede terminar la votación de un proyecto de ley. De acuerdo al artículo 3, puede haber las siguientes dinámicas de votación:

Si se aprueba

En caso de que el proyecto o cuestión sometida a votación obtenga los votos necesarios, queda sancionado tal como fue votado (en general o en particular, según corresponda). Para votar, en general se requiere la mayoría absoluta de los presentes, salvo que la Constitución o el reglamento exijan una mayoría especial (por ejemplo, dos tercios) para un asunto determinado.

Siempre depende de la normativa, pero en caso de que el Senado sea la cámara de origen, es decir, donde se impulsó la ley, la norma aprobada obtiene media sanción y debe pasar a la Cámara de Diputados para ser revisada y evaluar si se introducen o no modificaciones al texto.

En caso de que el Senado sea la cámara de origen, el proyecto obtiene media sanción y pasa a Diputados

En caso de que el Senado sea la Cámara revisora y apruebe el proyecto sin cambios, el trámite legislativo termina ahí, ya que el proyecto queda sancionado como ley y pasa directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación (o veto). Sin embargo, si los senadores hacen modificaciones, debe volver a Diputados, que puede aceptar los cambios (con mayoría absoluta de presentes) o insistir en su redacción original.

Qué pasa si se rechaza el proyecto de ley

Cuando no se reúnen los votos necesarios para sacar la norma, el proyecto queda desechado y no suele poderse volver a tratar en el mismo período de sesiones, salvo en las excepciones que prevé el reglamento y la Constitución para el trámite entre ambas Cámaras.

Qué pasa si hay empate

Según establece el artículo 213 del reglamento de la Cámara Alta, en caso de que los legisladores voten y haya la misma cantidad a favor y en contra del proyecto de ley, se abrirá una nueva discusión y luego volverá a realizarse la votación. Si durante la nueva discusión se sumaron legisladores, también podrán participar de la segunda votación. En caso de que vuelva a resultar en empate, el voto decisivo quedará en manos de la presidenta de la Cámara.

En caso de que el presidente o presidente de la Cámara de Senadores esté asuente en su lugar estará el presidente provisional, que también podrá definir un empate. Esto generó polémica en 2024 durante el debate de la "Ley Bases" cuando se creía que el presidente Javier Milei iba a viajar al G7 antes de la votación, lo que iba a llevar a Victoria Villarruel a asumir la Presidencia de la Nación, dejando el Senado en manos de Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara. Ya que el voto de Abdala implicaría una especie de "voto doble". Si bien el hecho no ocurrió, en futuros casos similares el presidente provisional podría destrabar una votación empatada.