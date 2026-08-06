Día del Niño 2026 en Argentina: fecha de cuándo es y por qué se celebra

El Día del Niño 2026 ya tiene fecha confirmada en Argentina: será el domingo 16 de agosto. La celebración, que también es conocida de manera oficial como Día de las Infancias, quedó establecida de manera permanente para el tercer domingo de agosto a partir del Decreto 562/2025.

La fecha tendrá este año un condimento especial. El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días: sábado 15, domingo 16 y lunes 17.

Cuándo es el Día del Niño 2026 y cómo queda el fin de semana largo

El Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto de 2026. Al día siguiente, lunes 17, habrá feriado nacional por el aniversario del fallecimiento de José de San Martín.

El calendario queda de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 16 de agosto: Día del Niño o Día de las Infancias.

Día del Niño o Día de las Infancias. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La combinación de ambas fechas genera un fin de semana largo de tres días, una oportunidad que muchas familias podrán aprovechar para organizar actividades, hacer una escapada o simplemente compartir tiempo con los más chicos.

El feriado del 17 de agosto forma parte del calendario nacional y corresponde al homenaje al Libertador. La fecha fue establecida como fiesta nacional en 1938 y actualmente integra el régimen de feriados nacionales.

Por qué el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto

La fecha no siempre fue la misma. En Argentina, la tradición de celebrar el Día del Niño se instaló en la década de 1960, luego de una recomendación internacional para que los países dedicaran una jornada a promover el bienestar y los derechos de niños y niñas.

Con el paso de los años, el día elegido fue cambiando. Durante décadas se celebró el primer domingo de agosto y en 2003 pasó al segundo domingo, a partir de una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). En 2013 volvió a modificarse y quedó asociado al tercer domingo de agosto.

Día de las Infancias.

La modificación más reciente llegó en 2025. A través del Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció formalmente que el Día del Niño se celebrará el tercer domingo de agosto de cada año. La norma buscó darle una fecha fija a la celebración y evitar modificaciones vinculadas con el calendario electoral.

De esta manera, el cambio dejó de depender de decisiones circunstanciales: desde 2025, el tercer domingo de agosto quedó establecido por decreto como la fecha oficial.

Del Día del Niño al Día de las Infancias

Si bien la denominación tradicional es el Día del Niño y es la expresión más utilizada en las búsquedas y en el ámbito comercial, desde 2020 también se utiliza de manera institucional el nombre Día de las Infancias, con el objetivo de incorporar una mirada más amplia sobre las distintas formas de vivir la niñez.

El cambio de denominación se vincula con una perspectiva de derechos y con el reconocimiento de la diversidad de las experiencias infantiles. El Ministerio de Desarrollo Social había planteado que hablar de "infancias" permite contemplar diferencias vinculadas, entre otros aspectos, con género, discapacidad, idioma y contextos regionales.

El origen de la celebración argentina está relacionado con una recomendación de Naciones Unidas. En 1956, la ONU propuso que cada país destinara una fecha a promover el bienestar de niños y niñas, lo que deja a cada Estado la posibilidad de elegir cuándo realizar la conmemoración. En 1959 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Niño y, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, el Día del Niño excede la tradición de los regalos y las actividades familiares: también funciona como una fecha para poner en agenda los derechos, el bienestar, la educación, la protección y el desarrollo integral de las infancias.