La extrema decisión que tomó Tuli Acosta tras confirmarse la seperación de Luck Ra y La Joaqui: "Me están lastimando"

Los rumores que comenzaron a circular tras la separación de Luck Ra y La Joaqui terminaron colocando a Tuli Acosta en el centro de la polémica. Frente a las versiones que la señalaban como una supuesta tercera en discordia, la artista decidió enfrentar las especulaciones y dio una entrevista en la que explicó cómo impactó esta situación en su vida.

Lejos de alimentar el escándalo, la cantante contó que eligió apartarse de todo el ruido mediático apenas comenzaron las repercusiones. "Cuando empezó todo esto bloqueé el celular y me puse a concentrarme en la realidad", reveló a Intrusos (América) al explicar cómo intentó preservar su tranquilidad.

La dura confesión de Tuli Acosta

Sin embargo, reconoció que la estrategia no fue suficiente para evitar el daño emocional que le provocaron los comentarios. "Intenté que los rumores pasen, pero me están lastimando", confesó, dejando en claro que el impacto de las versiones excedió lo que había imaginado en un principio.

Tuli Acosta habló sobre su relación con Luck Ra.

El vínculo con Luck Ra

Durante la charla también le consultaron si existía algo más que una amistad con el cantante, una de las versiones que más fuerza tomó desde que se confirmó la ruptura con La Joaqui. Sin rodeos, Tuli respondió: "Con Luck Ra hablamos, somos amigos".

Acto seguido, también hizo referencia al presente que atraviesan ambos músicos después de ponerle punto final a la relación. "Están sufriendo por igual. Están atravesando un duelo", aseguró, dejando en claro que, según su mirada, los dos están enfocados en sobrellevar la separación.

Descartó un romance

Antes de terminar la entrevista, la artista también descartó estar iniciando un vínculo sentimental con otra persona. Ante la consulta sobre su presente amoroso, fue contundente: "No, a nadie, estoy tranquila".

Una polémica que sigue sumando capítulos

La controversia se instaló con fuerza después de que trascendieran distintas versiones cruzadas dentro del mundo del espectáculo, algunas apuntando directamente contra la influencer. En Intrusos, distintos panelistas también aportaron su lectura sobre el desenlace de la pareja, mientras que otros ciclos de espectáculos sumaron testimonios que mantuvieron viva la polémica en las últimas horas.

De esta manera, Tuli Acosta buscó cerrar las especulaciones que surgieron en los últimos días y despegarse de las versiones que la vinculan con la separación de Luck Ra y La Joaqui, una polémica que sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y que continúa sumando capítulos, con distintas voces del ambiente aportando su propia lectura sobre lo sucedido entre los tres protagonistas involucrados en esta historia que no deja de tener nuevos giros.