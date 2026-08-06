La Justicia de EEUU declaró culpable de lavado y fraude a Fred Machado: cómo impacta en la situación judicial de Espert

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert de 2019 y quien le giró 200 mil dólares en 2020, fue declarado culpable de los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico por la Justicia de los Estados Unidos. La decisión la tomó el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas e impacta directamente en la causa por lavado contra Espert que tramita en la justicia federal de San Isidro.

En una resolución firmada por el juez de distrito Amos L. Mazzant, a la que accedió El Destape, se lee: “El Tribunal declara al acusado Federico Andrés Machado CULPABLE del Cargo Uno de la acusación formal, que imputa una infracción del Título 18 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), Sección 1956 (h) —conspiración para cometer blanqueo de capitales—, y del Cargo Dos, por infracción de la Sección 1349 del Título 18 del U.S.C. —conspiración para cometer fraude electrónico-”.

El juez Mazzant ratificó lo recomendado por el juez Don Bush, quien el 18 de mayo pasado, luego de escuchar que Machado admitía haber cometido los delitos en cuestión, sugirió a su colega que “acepte el acuerdo y la declaración de culpabilidad del acusado y que se lo declare culpable”. Bush había interrogado al empresario argentino para constatar si era consciente de las consecuencias de la decisión que estaba tomando de forma voluntaria tras negociar con la fiscalía declararse responsable de los delitos de lavado y fraude el 13 de mayo para lograr una reducción de los cargos y la pena. El acuerdo de culpabilidad Machado lo había pactado con la fiscal federal de Texas Heather Rattan. Ese “trato” incluyó la quita de la acusación por narcotráfico.

Este martes, el juez Mazzant aceptó la culpabilidad de Machado. No obstante, no homologó el acuerdo del financista de Espert y la fiscalía. Según se desprende de la resolución, “el Tribunal ADOPTA las determinaciones de hecho y la recomendación sobre la declaración de culpabilidad emitidas por el Juez Magistrado de los Estados Unidos (por Bush)” y “acepta la declaración del acusado, pero pospone la aceptación del acuerdo de declaración de culpabilidad hasta haber examinado el informe previo a la sentencia”.

A partir de esta decisión, la responsabilidad penal de Machado quedó zanjada y ahora la Justicia de los EEUU deberá determinar la pena que el empresario deberá cumplir.

Machado está detenido en los EEUU desde que fue extraditado de Argentina, en noviembre pasado, tras el estallido del Narcoescándalo que involucra a Espert. Ante la Justicia de EE.UU, en una primera ocasión, el financista se declaró no culpable pero tras negociar con la fiscalía terminó sellando un acuerdo que excluyó el cargo de narcotráfico, que pesaba en su contra desde 2020 y era el más denso en cuanto al monto de la pena a cumplir. Ahora espera una pena que le reconozca el tiempo que ya estuvo detenido con domiciliaria en la Argentina y el que lleva preso en los EE.UU.

Los delitos de Machado y el vínculo con Espert

¿Qué reconoció Machado ante los tribunales estadounidenses? Que cometió fraude electrónico y operaciones de lavado al haber orquestado una gran estafa a partir de la venta de aviones “invendibles” vía sus empresas. La Justicia estadounidense habló de “Esquema Ponzi”. En el acuerdo con la fiscalía de EEUU, rubricado el pasado 13 de mayo, se hizo referencia por ejemplo a 3 casos concretos: uno fechado el 28 de febrero de 2019 referido a una aeronave de All Nippon Airways Co; otro ocurrido el 12 de noviembre de 2020 con una aeronave de Air India que no estaba a la venta (en este caso se firmó un contrato por un depósito reembolsable de 5 millones de dólares); y un tercero del 27 de diciembre de 2019 con un avión que pertenecía a una empresa privada y estaba localizado en China.

En el marco de toda esta trama, la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en 2023 en los EE.UU a 16 años de prisión. Mercer Erwin no realizó ningún acuerdo de culpabilidad y, a diferencia de su socio, la justicia estadounidense le achacó además de lavado de activos y fraude, el delito de narcotráfico.

El 17 de mayo pasado, en un gran paso en falso (uno más entre tantos), el presidente Javier Milei se hizo eco del acuerdo alcanzado por Machado y la fiscalía y buscó utilizar la quita del delito de narcotráfico para instalar que Espert es inocente de los delitos por los que es acusado en la Argentina. Un absurdo por donde se lo mire. En un tuit, Milei apuntó a los “periodistas de mierda” por una supuesta operación contra el economista. Escribió: "Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina".

Lejos de impactar en una pretendida inocencia de Espert en la causa por la que se lo investiga por lavado de activos en la justicia federal de San Isidro, el acuerdo de culpabilidad que está por cerrar Machado complica al excandidato a diputado por la Libertad Avanza. Por ejemplo, ya quedó comprobado que Machado financió –al menos en gran parte- la campaña presidencial de Espert de 2019 y le giró por lo menos 200 mil dólares en 2020. Ese giro es parte de la causa que tramita en EEUU. Esta última transferencia, denunciada en la Justicia local por el dirigente Juan Grabois, es la que derivó en la apertura de una causa por lavado contra Espert en los tribunales federales de San Isidro. Por el escándalo que provocó el avance de esta causa –que tuvo como puntapié una investigación de Sebastián Lacunza en ElDiarioAR-, el economista debió bajar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre del año pasado.

En la actualidad, Espert espera que el juez Lino Mirabelli resuelva su situación procesal, ya que fue indagado el último 7 de julio, luego de una contundente investigación que realizó el fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación.

El exdiputado libertario está acusado de lavado de activos por recibir al menos 200 mil dólares de Machado. Es tan impactante el caudal probatorio que al concurrir a la indagatoria el “Profe” optó por no declarar y presentó un escrito para rechazar los cargos en su contra. También recusó a Domínguez. El representante del Ministerio Público Fiscal fue quien en un contundente dictamen de 100 páginasrequirió la citación del economista por ocultar el origen de ese dinero presuntamente ilegal e insertarlo en el circuito económico argentino con la intención de blanquearlo.

A juzgar por las pruebas que nutren la causa, es evidente que desde que conoció a Machado, el patrimonio de Espert tuvo un gran salto.

Las pruebas que complican al “Profe” y los USD 200 mil del escándalo

Audios de voz, archivos hallados en computadoras secuestradas, información bancaria y otros documentos complican, y mucho, a Espert en la causa del Narcoescándalo, como se conoce al expediente en el que es investigado por lavado de activos, el mismo delito por el que se declaró culpable Machado en EE.UU.

A juzgar por toda la prueba recabada en la pesquisa, para la fiscalía está acreditado que “El Profe Espert” recibió al menos 200 mil dólares de parte de Fred Machado y que nunca los declaró ante los organismos correspondientes. Es más, está claro que Espert intentó ocultar el origen de ese dinero. En su contundente pedido de indagatoria, el fiscal Domínguez expuso todas las maniobras en las que incurrió Espert para disimular el origen de esos fondos, que introdujo en el circuito financiero legal argentino con la adquisición de diferentes bienes suntuosos. Por eso, el exdiputado quiere correrlo y pasar la investigación al juez del caso.

Entre la prueba contra Espert, el fiscal Domínguez obtuvo de los celulares secuestrados una serie de audios que “permiten observar, entre otras circunstancias, el evidente protagonismo y centralidad de José Luis Espert en la gestión y administración de las distintas aristas relacionadas con el encausamiento de su situación patrimonial”. Por ejemplo, en el aparato telefónico del contador Fernando Escobar –uno de los que asesoraba al exdiputado-, Espert aparece teniendo clara conciencia del problema que tenía con los 200 mil dólares que le había girado Machado. Y en otro audio, “El Profe” explícitamente hace referencia al “armado” de sus declaraciones juradas y a cómo puede cambiar su panorama económico si es electo diputado para blanquear ingresos. En un diálogo con la profesional Mercedes Armendrares, que se da en el marco del “dibujo” que los contadores le estaban haciendo para acomodar sus números, dice lo siguiente: "Habría que hablar […] bien con Cosentino, si eso […] descalabra todo lo que Cosentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021 Mariano (Cosentino) estaba haciendo esos arreglos de cosas mías. Fijate si esta opción para pagarte a vos no descalabra todo, ¿no? Che, dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón Mechi. ¿No podés bajarme un poco? […]”. Mariano Cosentino es uno de los contadores de Espert y también fue indagado en esta causa.

En otro audio, del 27 de enero de 2020, Escobar y Armendrardes hablan de “activarle la sociedad anónima” para “que ya empiece a facturarle a él, porque si no, después esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte. Entonces, eh..., cuando vos puedas, comunicate con él, así se ponen de acuerdo desde lo operativo para que se inscriba a la sociedad […]”. La sociedad era Varianza SA, de Espert y su esposa, que también es investigada en esta pesquisa.

En otro audio, Espert asegura respecto a Machado y los 200 mil dólares que: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del pueblo se llama”. Se trata del contrato por 1 millón de dólares, fraguado, que se intentó utilizar como coartada para darle apariencia de legalidad al giro de 200 mil dólares.

Para la fiscalía no hay dudas: el contrato con la minera Guatemalteca, propiedad de Machado, se trató de un acuerdo creado para disimular el pago que había recibido el exdiputado. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el contrato “carecía de objeto posible” y “constituyó en el marco del plan del autor, el instrumento ideado mediante el cual José Luis Espert pretendió otorgar apariencia de legalidad al depósito de U$S 200.000 recibido a la postre el día 22 de enero de 2020 en su cuenta del exterior no declarada”. “Esto es, con la formalización del convenio, se alteró y/o cambió y/o disimuló el origen ilegal de tal depósito, preconstituyendo prueba -incluso- para en un eventual futuro: este sumario”, afirmó el fiscal, según reconstruyó El Destape. Espert rechazó esa acusación y sostiene que el acuerdo fue real.

Pero la defensa del economista es muy endeble. Espert no tenía la expertise para asesorar a una minera, ni antecedentes en la materia. Y el fiscal Domínguez pudo constatar que el acuerdo dice que fue firmado en Guatemala pero tanto Espert como Machado estaban en la Argentina durante la fecha en que fue aparece suscripto el documento. Como si todo esto fuera poco, Espert mantuvo “en la clandestinidad el contrato y el depósito” de los 200 mil dólares, incluso luego de que se abriera a mediados de 2021 la causa por el financiamiento de Machado a la campaña presidencial de Espert de 2019. También lo ocultó a la AFIP/ARCA.

En marzo de 2020, tras recibir los 200 mil dólares, Espert se hizo una serie de giros entre sus propias cuentas. Las últimas fueron transferencias hacia la cuenta que tiene en el BBVA. De la documentación que consta en la causa y fue secuestrada al contador Cosentino, surgen comprobantes de que el exdiputado con ese dinero se compró auto BMW, modelo M240i, “adquirido por la suma de 47.800 dólares”.

La fiscalía también comprobó que Espert se desprendió de ese vehículo 4 años más tarde, el 5 de noviembre de 2024, para comprarse un vehículo superior, un Lexus RX 350, por el que pagó U$S 129.999.88, según un factura emitida por Toyota Argentina el 20 de noviembre de 2024.

Además de la compra de los autos, la fiscalía comprobó que la esposa de Espert, María de las Mercedes González, integró el fideicomiso Costa Dunas, en una maniobra que se realizó el 18 de febrero de 2025. Costa Dunas es un exclusivo barrio privado ubicado al norte de Pinamar. Para ingresar al proyecto, según reconstruyó la fiscalía, la pareja del exdiputado aportó U$S 55.501 en concepto de anticipo, por un lado, y más de 50 millones de pesos “resultantes de las siete cuotas mensuales efectivamente abonadas, por otro”. A la par a ese fideicomiso, en otro movimiento que llamó la atención de los investigadores, se produjo la extracción de otros USD 80.000 el 27 de octubre de 2025, “a escasos días de haberse iniciado este proceso” judicial. El fiscal Domínguez consideró que esos dos movimientos –la integración del fideicpomiso y la extracción de USD 80.000- “resultan ser parte de la administración y aplicación de los fondos que en definitiva supone la comisión del delito de lavado de activos investigado”.

Como si todo esto fuera poco, tal como publicó Carla Pelliza en El Destape, un informe bancario que recibió la Justicia Federal de San Isidro sobre los movimientos de las cuentas y tarjetas de Espert en esta causa del Narcoescándalo, reveló numerosas inconsistencias que comprometen aún más la situación judicial del exdiputado. El documento que cita Pelliza evidencia un considerable aumento en el nivel de vida del economista a partir de su relación con Machado y que para costear esos gastos “El Profe” comenzó a ingresar dinero a sus cuentas de maneras cuanto menos llamativas. ¿Qué hizo? Millonarias transferencias desde sociedades presuntamente fantasma y personas físicas de condición humilde; ingresos de efectivo por cajeros autoservicio para evitar los controles tributarios; y giros desde cuentas asociadas a la estafa $Libra y a su candidato a vicepresidente, Luis Rosales.

Según pudo constatar El Destape, la novedad judicial que llegó este martes desde los EEUU hace juego con las distintas pruebas que el fiscal Domínguez recolectó en la causa por lavado que tramita en San Isidro y compromete a Espert.