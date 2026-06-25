Narcoescándalo: una por una, todas las pruebas por las que citan a Espert a indagatoria

Audios de voz, archivos hallados en computadoras secuestradas, información bancaria y otros documentos complican, y mucho, al exdiputado libertario José Luis Espert, quien finalmente fue citado por el juez federal Lino Mirabelli a prestar declaración indagatoria el próximo martes a las 10.30 en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos. Se trata del caso conocido como “Narcoescándalo”, cuya investigación tiene delegada el fiscal federal Fernando Domínguez. A juzgar por toda la prueba recabada en la pesquisa quedó acreditado que “El Profe Espert” recibió al menos 200 mil dólares de parte de Federico “Fred” Machado –el argentino que ante la Justicia de los Estados Unidos reconoció recientemente haber cometido diversos delitos- y que nunca declaró ante los organismos correspondientes. Es más, está claro que Espert intentó ocultar su origen. En su contundente pedido de indagatoria, el fiscal Domínguez expuso todas las maniobras en las que incurrió Espert para disimular el origen de esos fondos, que introdujo en el circuito financiero legal argentino con la adquisición de diferentes bienes suntuosos.

El juez Mirabelli, que en un principio había dilatado la resolución sobre el pedido de indagatorias en el Narcoescándalo, dispuso esta semana que también sea convocado a prestar declaración indagatoria el contador Mariano Alejandro Cosentino, quien asesoró al exdiputado en su estrategia para ocultar y blanquear los 200 mil dólares girados por una empresa de Machado. Para el fiscal Domínguez, Cosentino “con su actividad materializó la incorporación de los activos al circuito formal de la economía”. El contador fue convocado para el próximo miércoles a las 11 de la mañana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El delito

En un dictamen de 100 páginas, el fiscal Domínguez dio por acreditada la hipótesis delictual que se le achaca a Espert y explicó que “la modalidad de la operatoria demostrada en autos encuadra en las tres fases con que la doctrina especializada comúnmente grafica el proceso de lavado de activos: colocación, estratificación e integración”.

Según reconstruyó el fiscal, la primera etapa, es decir la colocación, consistió en el depósito de 200 mil dólares en una cuenta de Espert en una institución financiera a través de una empresa de fachada de Machado, Wright Brothers Aircraft Title Inc (firma que la Justicia de los EEUU ya determinó que estuvo involucrada en maniobras ilícitas). La segunda etapa, fue las transferencias electrónicas de los 200 mil dólares que hizo Espert entre cuentas suyas en el Morgan Stanley y en el BBVA. Y la tercera etapa, la de la integración, fue “la de proporcionar la explicación lógica de la riqueza” e “incorporar al dinero formalmente en el circuito económico, aparentando ser de origen legal”. ¿Cómo hizo esto Espert? De acuerdo a la investigación de Domínguez, comprando los vehículos de alta gama “BMW y Lexus -en marzo de 2020 y diciembre de 2024, respectivamente-” y realizando “extracciones en efectivo desde el BBVA –en junio de 2020-, previa creación de la firma Varianza SA para justificarlos”. Varianza SA –sobre la que también se pidió la indagatoria-, está integrada por Espert y su esposa María de las Mercedes González y fue constituida el 13 de diciembre de 2019, un mes antes del depósito de Machado. Para el fiscal no hay dudas: la firma se creó “para disimular así el uso de fondos de origen ilícito, dado que la sociedad no registra prácticamente actividad alguna -al decir de Armendrares”. Como si todo esto fuera poco, Espert también constituyó el fideicomiso Costa Dunas y extrajo otros 80.000 dólares en octubre de 2025 para terminar de “integrar” el dinero ilícito.

Audios comprometedores

Una serie de audios hallados en el teléfono de Fernando Escobar, uno de los contadores que asesoraban a Espert, corroboran los hechos reconstruidos por el fiscal y “permiten observar, entre otras circunstancias, el evidente protagonismo y centralidad de José Luis Espert en la gestión y administración de las distintas aristas relacionadas con el encausamiento de su situación patrimonial”.

En uno de esos audios, Espert aparece teniendo clara conciencia del problema que tenía con los 200 mil dólares que le había girado Machado. En un diálogo con sus contadores se le escucha decir: “Si, si, todo ok, todo ok. Acá sigue siendo el problema es... el ingreso de esos 200 del 2020, no?”.

En otro audio, “El Profe” explícitamente hace referencia al “armado” de sus declaraciones juradas y a cómo puede cambiar su panorama económico si es electo diputado para blanquear ingresos. Como si fuera poco, hasta le pelea los honorarios por su trabajo a una de las contadoras que lo estaba asesorando. Se trata de un diálogo entre Espert y la profesional Mercedes Armendrares, que se da en el marco del “dibujo” que los contadores le estaban haciendo para acomodar sus números. Entonces, el exdiputado libertario dice lo siguiente: "Habría que hablar […] bien con Cosentino, si eso […] descalabra todo lo que Cosentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021 Mariano (Cosentino) estaba haciendo esos arreglos de cosas mías. Fijate si esta opción para pagarte a vos no descalabra todo, ¿no? Che, dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón Mechi. ¿No podés bajarme un poco? […]”.

En otro audio, del 27 de enero de 2020, Escobar y Armendrardes hablan lo siguiente sobre Espert: “Escuchame una cosa Mercedes, ahí José Luis Espert, al final, de ese contrato que tiene con Guatemala, este año ya le entraron en la cuenta blanca [UBS Financial Services] que tiene declarada en el exterior, 200.000 dólares, para lo cual, bueno, eso ya fue, fue..., lo acordamos con él; el resto va por otra vía, pero para empezar a amortiguar, digamos desde ahora, ya desde enero, esos 200 mil dólares, habría que activarle la sociedad anónima. Yo le dije que vos te ibas a poner en contacto con él, porque me preguntó qué significaba activarla, le dije que era darle de alta en los impuestos, para que ya empiece a facturarle a él, porque si no, después esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte. Entonces, eh..., cuando vos puedas, comunicate con él, así se ponen de acuerdo desde lo operativo para que se inscriba a la sociedad […]”. La sociedad era Variazan SA.

En otro audio, Espert asegura respecto a Machado y los 200 mil dólares que: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del pueblo se llama. Existe la mina, todo. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, minas del pueblo que existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, no? Pero el que me paga es la empresa de él, no el Estado guatemalteco [...]". El “me iba a hacer pasar esto por” que se le escucha decir a Espert da cuenta de que el contrato con Minas del Pueblo, que era por 1 millón de dólares por una supuesta asesoría, era una fachada para justificar el giro de los 200 mil dólares.

El contrato de fachada

En el marco de esta investigación, el fiscal Domínguez secuestró el mentado contrato cuando allanó la vivienda de Machado, donde cumplía prisión domiciliaria a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos (lo encontraron roto y lograron reconstruirlo). Para la fiscalía no hay dudas: se trató de un contrato creado para disimular el pago que había recibido el exdiputado. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el contrato “carecía de objeto posible” y “constituyó en el marco del plan del autor, el instrumento ideado mediante el cual José Luis Espert pretendió otorgar apariencia de legalidad al depósito de U$S 200.000 recibido a la postre el día 22 de enero de 2020 en su cuenta del exterior no declarada”. “Esto es, con la formalización del convenio, se alteró y/o cambió y/o disimuló el origen ilegal de tal depósito, preconstituyendo prueba -incluso- para en un eventual futuro: este sumario”, afirmó el fiscal, según reconstruyó El Destape.

El contrato consistía en tres prestaciones: la realización de un análisis de mercado; el asesoramiento integral para refinanciar una presunta deuda de la empresa; y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años.

De acuerdo a la prueba reunida, Espert no tenía la expertise para asesorar a una minera ni antecedentes en la materia. Tampoco había realizado consultas o contrataciones de terceros para formar un equipo de trabajo. A todo esto, mantuvo “en la clandestinidad el contrato y el depósito” incluso luego de que se abriera a mediados de 2021 la causa por el financiamiento de Machado a la campaña presidencial de Espert de 2019. También lo ocultó a la AFIP/ARCA.

A esto se suma que Espert no registra viajes a Guatemala, donde supuestamente se firmó el contrato. Y según reconstruyó la fiscalía, Machado se encontraba en la Argentina en la fecha en que presuntamente fue rubricado el convenio. Que el exdiputado no haya viajado a Guatemala refleja que el economista no hizo siquiera “una visita que le permitiese tomar dimensión del real estado de situación de la empresa, como ser, de la infraestructura, establecimiento, lugar del establecimiento y su entorno”, entre otras cuestiones, para poder hacer el trabajo para el que supuestamente lo habían contratado por 1 millón de dólares.

En el allanamiento a la vivienda de Espert se secuestró documentación que la defensa adujo que recopiló para interrogar a funcionario en una futura visita a Guatemala. Pero la fiscalía destruyó esa coartada. Sostuvo que esa documentación “además de no aportar absolutamente nada en los términos de la contratación a la que se obligó, se trata de información pública que puede ser descargada de los siguientes sitios web” y citó diversos sitios de donde se pudo haber obtenido la información. Ninguno era “Rincón del Vago” pero bien podría haber sido.

Las transferencias entre cuentas propias

Según está acreditado en el expediente, el 22 de enero de 2020, desde una cuenta de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE del Bank of America se realizó una transferencia por 200 mil dólares a una cuenta del Morgan Stanley de Espert.

El 4 de marzo y el 5 de junio del mismo año en la caja de ahorro que Espert tenía en el BBVA se registraron dos depósitos de 50 mil dólares estadounidenses, “como consecuencia de las dos órdenes de pago del exterior realizadas por Espert en su carácter de titular de la cuenta del Morgan Stanley” en la que “previamente se habían acreditado los doscientos mil dólares”. Una serie de documentos sobre esos movimientos que aportó el BBVA a la causa “permiten establecer con absoluta claridad” que esos depósitos “son el resultado de sendos débitos efectuados sobre la existencia dineraria” en la cuenta del Morgan Stanley.

La compra de autos de lujo: del BMW al Lexus

Dos días después de la primera trasferencia de 50.000 hacia su cuenta en el BBVA, es decir, el 6 de marzo de 2020, Espert retiró de ese banco, en efectivo, 55.800 dólares. De la documentación secuestrada al contador de Espert, Mariano Cosentino, surgen comprobantes que dan cuenta que con ese dinero se compró auto BMW, modelo M240i, “adquirido por la suma de 47.800 dólares”.

Espert se desprendió de ese vehículo 4 años más tarde, el 5 de noviembre de 2024, según surge de los archivos digitales secuestrados a Cosentino. Hay un comprobante de venta por U$S 62.000. Esa venta fue para una compra de un rodado superior. Es que inmediatamente después, el ahora exdiputado se compró un vehículo Lexus RX 350, por el que pagó U$S 129.999.88, según un factura emitida por Toyota Argentina el 20 de noviembre de 2024. El fiscal Domínguezn reconstruyó que para esta compra Espert transfirió el 27 de noviembre de 2024 de su cuenta del BBVA -que también estaba a nombre de su cónyuge- U$S 44.500. Y “también efectuó, previo depósito en efectivo de ochenta y ocho millones de pesos ($ 88.000.000) en la sucursal Martínez del BBVA el 28/11/2024, una transferencia bancarizada de ochenta y seis millones doscientos veintiséis mil setecientos cincuenta pesos ($ 86.226.750), equivalente, aproximadamente y conforme la cotización del BCRA para aquella fecha, a ochenta y cinco mil quinientos dólares (U$S 85.000)”. Cosentino “intervino en la certificación de origen de fondos para tal adquisición”.

Respecto a la segunda orden de transferencia a la cuenta del BBVA la Justicia pudo acreditar “su extracción en efectivo”. Hubo dos retiros, uno de U$S 20.000 y otro de U$S 30.200, realizados el 8 de junio y el 15 de julio de 2020, respectivamente.

Las reuniones para ordenar las cuentas tras la caída de Machado

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el 7 de mayo de 2021, Espert se reunió con sus contadores para ordenar sus cuentas. Fue el primero de varios encuentros post detención de Machado. Por eso, para el fiscal, estos eventos “exhiben abiertamente la comprensión de la situación que representó, en el marco de las referidas transferencias y las existencias dinerarias en el exterior, la detención de Federico Andrés Machado ocurrida el día 16 de abril de 2021, en razón de los cargos que presentaba el nombrado en E.E.U.U”.

En su pedido de indagatoria el fiscal es tajante: “Fue justamente este motivo -detención-, y no otro, el que precipitó la revisión de la situación patrimonial de José Luis Espert”.

Espert sabía que tenía un problema. Para aquel entonces solo tenía declarada como cuenta en el exterior la del UBS Financial Services Inc. Nunca informó al ARCA “la existencia de la cuenta del Morgan Stanley en la que recibió el 22 de enero del 2020 los U$S 200.000 de parte de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE Inc”. No obstante, hay documentos que dan cuenta de varios giros desde la cuenta del Financial Services Inc. a la delMorgan Stanley, esto es, “la utilización simultánea de ambas cuentas por parte de Espert”.

Por eso, para el fiscal, las reuniones con los contadores adquieren mucha relevancia. “La existencia de estas reuniones constituye un punto central y de absoluta trascendencia, puesto que, como se verá, varios de los documentos secuestrados fueron creados para ser tratados en dichos encuentros, y muchos de ellos, por no decir todos, se enfocan exclusivamente en la receptación de los US$ 200.000 por parte de Espert, en la existencia de la cuenta en el exterior del Morgan Stanley no declarada, en la existencia del contrato con Minas del Pueblo, y el impacto y/o implicancias de todo ello desde el punto de vista penal, tributario, cambiario, etc, en la persona de José Luis Espert”, señaló Domínguez. “Como ya se sabe, la decisión adoptada por José Luis Espert en aquellas reuniones fue la de seguir manteniendo en la clandestinidad tal receptación dineraria, como se lo venía haciendo”, agregó el fiscal, tras obserar que los contadores le habían propuestos otras alternativas.

Un dato es sumamente importante. Para el momento de esas reuniones con contadores, en la cuenta de Morgan Stanley, Espert tenía U$S 118.868,68 “que, reflexión y deliberación mediante, decidió seguir manteniendo en la clandestinidad”.

Archivos que hablan

Entre los archivos secuestrados en el marco de esta pesquisa se destaca el titulado "JLE-Revision impositiva.xlsx", donde se encuentra un “resumen íntegro y real del patrimonio de Espert”. Se trata de un documento creado el 1 de mayo de 2021 por Cosentino, dos días antes de la reunión con Espert. Allí sí figura un estado de situación donde se encuentra mencionada la cuenta del Morgan Stanley, la transferencia de USD 200.000, la mención de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC. como depositante de aquella suma y los dos giros de USD 100.000 a la cuenta del BBVA así como su relación con la adquisición del BMW y con los retiros en efectivo. También está mencionado en el documento el saldo del Morgan Stanley para finales del año 2020 y que debía declararse ante el ARCA de USD 118.271,40. Como si fuera poco había dos opciones previstas para confeccionar las presentaciones ante el órgano recaudador.

Este archivo da cuenta de que todos tenían perfectamente claro el estado de situación del patrimonio y de dónde provenían los USD 200.000.

Un fideicomiso y la extracción de otros USD 80 mil

A todo esto, se suma que además de la compra de los autos, la fiscalía comprobó que la esposa de Espert, María de las Mercedes González, integró el fideicomiso Costa Dunas en una maniobra que se realizó el 18 de febrero de 2025. Costa Dunas es un exclusivo barrio privado ubicado al norte de Pinamar. Para ingresar al proyecto, según reconstruyó la fiscalía, la pareja del exdiputado aportó U$S 55.501 en concepto de anticipo, por un lado, y más de 50 millones de pesos “resultantes de las siete cuotas mensuales efectivamente abonadas, por otro”.

A la par, en otro movimiento que llamó la atención de los investigadores, se produjo la extracción de otros USD 80.000 el 27 de octubre de 2025, “a escasos días de haberse iniciado este proceso” judicial.

Ambos movimientos, consideró el fiscal, “resultan ser parte de la administración y aplicación de los fondos que en definitiva supone la comisión del delito de lavado de activos investigado”.

¿Qué dirá Milei ahora?

La investigación de Domínguez estableció que Espert incurrió en el delito de lavado de activos. Se trata del artículo 303 inciso 1 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

El delito precedente que estableció la fiscalía fue el cometido por la organización criminal que integraba Fred Machado, quien reconoció ante la justicia de los EE.UU haber cometido fraude y lavado de activos. “Que la ilicitud del origen de los fondos recibidos por Espert surge de los hechos imputados a Machado en el marco del caso ‘United States v. Federico Andrés Machado’ N. 4:20-CR-212 KPJ, sumario en el que, precisamente, el 5 de mayo del 2021, se requirió su extradición…”, precisó el fiscal.

Domínguez también puso de resalto que organización criminal trasnacional (OCT) que integró Machado “adquiere y opera de manera ilícita aeronaves de los Estados Unidos y otros lugares para facilitar el contrabando de drogas y de ganancias obtenidas de las drogas, así como para lavar dinero, y que también utiliza entidades comerciales y cuentas financieras para facilitar un plan para defraudar a prestamistas e inversionistas para que paguen grandes sumas de dinero para comprar aeronaves que no existen o que son inoperables. Las ganancias obtenidas a partir de dicho plan de fraude son canalizadas a cuentas extranjeras y vehículos de inversión a través de transferencias electrónicas y otros medios para continuar apoyando y facilitando las operaciones de la OCT”.

Esta afirmación choca contra lo postulado por Milei cuando festejó que Machado reconoció delitos pero no el de narcotráfico. ¿Qué había tuiteado Milei pocos días atrás? Que “a José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”. Y agregó: “Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, marcó. “Hicieron mierda a un tipo inocente”, llegó a decir el Presidente.

Ante el llamado a indagatoria ¿Milei seguirá pensando lo mismo de Espert? ¿El presidente saldrá públicamente a respaldar otra vez al “Profe”, el mismo que instaló como slogan “cárcel o bala” para los delincuentes?