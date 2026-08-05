Así son los Unimog U-4000, los nuevos camiones especiales del Ejército Argentino

El traslado de los vehículos desde Buenos Aires hasta la Base de Apoyo Logístico Neuquén estuvo a cargo del Batallón de Transporte 601.

La VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino dio un paso importante al convertirse en la primera gran unidad en recibir el primer lote de camiones tácticos 4×4 Unimog U-4000. La entrega se concretó tras un traslado de más de 1.300 km desde Buenos Aires hasta la Base de Apoyo Logístico Neuquén, una operación a cargo del Batallón de Transporte 601.

Con base en Boulogne, este batallón completó la tarea de llevar los nuevos vehículos hasta la Base de Apoyo Logístico Neuquén, donde fueron incorporados formalmente a la VI Brigada de Montaña. Esta incorporación marca un hito histórico para el Unimog U-4000, siendo el primer lote entregado a una gran unidad operacional del Ejército.

El 8 de julio, en las instalaciones de la Dirección de Arsenales, se presentaron oficialmente los primeros 40 camiones Mercedes-Benz Unimog U-4000 4×4 de 5 toneladas, modelo 2025. Estos vehículos destacan por su motor turbodiésel con gestión electrónica, transmisión con mando neumático, bloqueos de diferencial en ambos ejes, un chasis de alta flexibilidad y una capacidad para vadeo profundo, posicionándolos entre los mejores vehículos rodantes, junto a los pesados Oshkosh FMTV.

Este nuevo equipamiento forma parte de uno de los principales programas de re-equipamiento del Ejército Argentino, que contempla importantes cantidades bajo dos contratos. En septiembre de 2025 se solicitó un lote inicial de 48 Unimog, que luego se amplió a 64 unidades tras hacer efectiva una opción contractual.

El programa siguió avanzando con un segundo contrato firmado en junio del mismo año, por 400 Unimog U-4000, con Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U. Según detalla el sitio especializado Zona Militar, el acuerdo tiene un valor total de US$ 88.284.500 y contempla, además de los vehículos, la provisión de herramientas, repuestos para el sistema de frenos y correas de motor, equipos de diagnóstico automotriz y cursos de capacitación.

Los camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 4×4 de 5 toneladas, modelo 2025.

Respecto a la modalidad del contrato, se informó que “la modalidad establecida es de orden de compra abierta, con una duración contractual prevista de 12 meses a partir del perfeccionamiento del documento contractual”. Esto asegura un proceso flexible y continuo para la entrega y soporte de los camiones. Con la entrega de casi veinte unidades a la VI Brigada de Montaña, se espera que en las próximas semanas se anuncien novedades sobre el traslado de una segunda tanda, lo que permitirá seguir modernizando la movilidad táctica del Ejército Argentino.

El Ejército Argentino recibió nuevos vehículos blindados Stryker de Estados Unidos

Por otra parte, cabe recordar que el Ejército Argentino también avanzó en la modernización de su parque blindado con la llegada de la segunda tanda de cuatro Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker. Con esa entrega, que tuvo lugar en febrero, se completó el contrato inicial con Estados Unidos, que contempla un total de ocho unidades. Estos vehículos comenzaron a incorporarse a la fuerza durante 2025, con la primera entrega realizada a finales de noviembre del año pasado y su presentación oficial en diciembre en la Dirección de Arsenales en Boulogne, Buenos Aires.

Esta incorporación marca un punto de inflexión, ya que pone fin a años de evaluaciones de otros modelos como el VBTP-MR 6×6 Guaraní y el Pandur II. Antes de recibir los Stryker, el personal militar argentino completó intensos cursos en Estados Unidos, que incluyeron capacitación en seguridad, conducción y mantenimiento preventivo de la plataforma 8×8.