"Necesito estar sola": figura de América confirmó que se separó de su pareja

Marcela Tauro confirmó que se separó de Leopoldo Arancibia, con quien llevaba cuatro meses de relación. La noticia la había adelantado Juan Etchegoyen en Mitre Live, aunque fue la propia conductora quien terminó de blanquear el final del vínculo.

¿Por qué se separó Marcela Tauro?

"No pasó nada grave, sólo que estaban en tiempos distintos", explicó el periodista al dar la primicia. Según contó, la decisión de terminar la relación la tomó Tauro hace algunas semanas, aunque la información recién trascendió ahora. Etchegoyen insistió en que no hubo ningún detonante conflictivo: los dos se llevaban bien, pero el trabajo y las obligaciones diarias fueron complicando los encuentros hasta que el incipiente romance llegó a su fin.

Marcela Tauro ya no está más en pareja.

"Necesito estar sola"

Fue la propia Tauro quien confirmó la ruptura con sus palabras. "Él es muy buena persona conmigo, está todo bárbaro pero la realidad es que no estamos más juntos. Seguimos hablando pero ahora necesito estar sola y enfocarme en otros temas que tienen que ver conmigo", contó. La panelista, que se definió a sí misma como "un poco Gata Flora", había admitido semanas atrás: "Quería estar con alguien pero ahora no y la verdad es que no me gusta hacerle perder el tiempo al otro".

La relación con Arancibia, a quien Etchegoyen había descrito como empresario automotriz, se había blanqueado a principios de abril con mucho entusiasmo de parte de la conductora. El vínculo había nacido de manera casual el 18 de enero, cuando una amiga en común los presentó en la puerta del canal, en medio de una jornada laboral que Tauro no tenía planificada. "Me lo presentaron, me reí mucho y eso es muy bueno para mí", había dicho por entonces. Cuatro meses después, ese vínculo llegó a su fin.

El antecedente con Martín Bisio

Antes de Arancibia, Tauro había estado más de ocho años en pareja con Martín Bisio, con quien mantuvo una relación intensa en la que ella le llevaba 20 años. Pocos apostaban por esa historia al comienzo, pero terminó siendo uno de los vínculos más duraderos de la conductora. Hoy ambos conservan buenos recuerdos y algo de contacto ocasional, aunque los dos saben que se trata de un capítulo cerrado.

Con la separación de Arancibia ya confirmada, Tauro se mantiene enfocada en su trabajo y en sus proyectos personales, mientras continúa al aire con sus compromisos televisivos habituales.