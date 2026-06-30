Marcela Tauro hizo un fuerte descargo televisivo tras la viralización de un polémico fragmento del programa radial que integra.

Marcela Tauro quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas tras la viralización de un fragmento del programa de radio en el que trabaja, que generó un repudio total en las redes sociales. Lejos de esquivar el bulto, la histórica periodista de espectáculos aprovechó la pantalla de Intrusos (América TV) para poner la cara, hacer un mea culpa público y pedir disculpas por lo sucedido.

"Se viralizó algo que yo dije, que fue un horror. Obviamente quise decir lo contrario", arrancó diciendo la panelista visiblemente afectada por la situación. En su descargo, Tauro ensayó una explicación sobre la dinámica del aire y cómo se terminó gestando la polémica frase: "Viste que en la radio abrimos muchas ventanas. Cuando lo escuché, primero cuando lo dije sí, y cuando lo escuché sonó aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra. No está bien lo que dije".

La periodista remarcó que su intención principal era dar la cara frente a las cámaras y no esconderse detrás de un comunicado escrito o limitarse al micrófono de la radio. "Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra porque me hace mal", continuó en un tono muy serio.

Las disculpas de Marcela Tauro en vivo

Finalmente, Tauro le habló directamente a quienes pudieron haberse sentido afectados por sus declaraciones: "Sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación les quiero pedir disculpas porque se han sentido mal, obviamente, y por el dolor que les removí otra vez". Para cerrar, apeló a su extensa trayectoria en el medio: "Me conocen hace 40 años, conocen a mi familia, saben cómo soy. Soy muy transparente, me equivoqué y admito mi error".