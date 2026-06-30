Tino Livramento volverá a Newcastle en pretemporada tras cirugía por lesión que lo dejó fuera Mundial

El defensa del Newcastle Tino Livramento se ha sometido a una intervención quirúrgica menor tras sufrir una lesión de pantorrilla y se espera que vuelva durante la pretemporada, informó el martes el club de la Premier League.
El jugador, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento de la selección inglesa en junio y, posteriormente, quedó descartado de la convocatoria para el Mundial, siendo sustituido por Trevoh Chalobah.
"Newcastle United puede confirmar que Tino Livramento se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica menor", dijo el club en un comunicado. "Se espera que el defensa (...) regrese durante la pretemporada".
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Livramento solo disputó 17 partidos de la Premier League con Newcastle, ya que sufrió dos lesiones de rodilla que lo dejaron fuera de combate durante dos meses, antes de que una lesión en el tendón de la corva en enero lo mantuviera apartado de los terrenos de juego durante 15 partidos.
Con información de Reuters