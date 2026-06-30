Es como caminar por la campiña inglesa, pero queda en Argentina: el pueblo patagónico que parece detenido en el tiempo

La Patagonia lidera el ranking de los sitios más lindos de Argentina: en su extensión, el paisaje de los Andes, las mesetas y los bosques terminan encantando a cualquier que visite cualquiera de sus ciudades y pueblos. Sin embargo, hay uno en particular que llama la atención por su belleza similar a la de la de la campiña británica y su historia tan peculiar.

Quienes recorren sus calles se encuentran con una postal inesperada: casas de piedra cubiertas por enredaderas, jardines repletos de rosas, antiguas capillas protestantes, carteles en galés y tradicionales casas de té donde se sirven tortas y recetas transmitidas de generación en generación. La sensación es la de haber viajado miles de kilómetros sin salir de la Argentina.

La historia de Gaiman comenzó con la llegada de los colonos galeses a la Patagonia en 1865. Buscaban preservar su idioma, sus costumbres y su identidad cultural lejos de la influencia británica que sentían amenazaba sus tradiciones. Con el paso de las décadas construyeron comunidades en el valle inferior del río Chubut, pero fue Gaiman la localidad que mejor conservó esa herencia.

Todavía hoy es posible escuchar palabras en galés, visitar escuelas vinculadas a esa tradición y participar de celebraciones culturales que mantienen vivo el vínculo con sus raíces. Las antiguas capillas, los edificios históricos y los museos permiten reconstruir cómo fue la vida de aquellos inmigrantes que llegaron a un territorio árido y prácticamente desconocido.

La experiencia que nadie quiere perderse: el té galés

Si hay algo que convirtió a Gaiman en un clásico del turismo patagónico es su famoso té galés. Lejos de tratarse simplemente de una bebida caliente, se trata de una experiencia cultural que forma parte de la identidad local.

Las tradicionales casas de té ofrecen mesas repletas de torta negra galesa, panes caseros, scones, mermeladas artesanales, manteca, tartas dulces y otras preparaciones que siguen recetas centenarias. Muchas de estas casas funcionan en construcciones históricas y conservan una ambientación que transporta a otra época.

No es casual que miles de visitantes lleguen cada año únicamente para vivir esta ceremonia gastronómica que se transformó en uno de los símbolos más reconocidos de la provincia de Chubut.

Qué hacer en Gaiman además de tomar el té

Aunque la gastronomía es uno de sus grandes atractivos, el pueblo ofrece mucho más. Uno de los sitios más visitados es el Museo Histórico Regional, ubicado en la antigua estación ferroviaria, donde se puede conocer la historia de la colonia galesa y del desarrollo de la región. También destacan el Museo Antropológico y la llamada Primera Casa, una construcción de piedra levantada por los primeros colonos.

A pocos kilómetros se encuentra además el Parque Paleontológico Bryn Gwyn, un área donde se descubrieron importantes fósiles y que permite conocer cómo era la Patagonia millones de años atrás.

Es como caminar por la campiña inglesa, pero queda en Argentina: el pueblo patagónico que parece detenido en el tiempo.

Los visitantes también suelen recorrer las antiguas capillas galesas, caminar por las calles arboladas del pueblo y disfrutar del paisaje del valle del río Chubut, que contrasta con la aridez típica de gran parte de la meseta patagónica.

Una escapada diferente en la Patagonia

Ubicado a apenas 17 kilómetros de Trelew y a poco más de una hora de Puerto Madryn, Gaiman suele integrarse fácilmente a los recorridos turísticos por la costa chubutense. Sin embargo, muchos viajeros terminan descubriendo que el pueblo merece una visita propia.

Porque más allá de sus paisajes o de sus edificios históricos, lo que vuelve especial a este rincón de Chubut es la posibilidad de encontrarse con una cultura que logró mantenerse viva a miles de kilómetros de su lugar de origen. En un país construido por inmigrantes, Gaiman es uno de los ejemplos más fascinantes de cómo una comunidad pudo conservar su identidad durante más de 150 años en el corazón de la Patagonia.