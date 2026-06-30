Dónde queda Costa de Marfil, país que juega el Mundial 2026: mapa, ubicación e idioma

Yamusukro, capital de Costa de Marfil. (Crédito de foto: Flag Match)

El Mundial 2026 cuenta con selecciones que generan grandes emociones en cada jornada, y Costa de Marfil es uno de esos equipos que además es digno representante del continente africano en la máxima cita deportiva. La presencia del conjunto marfileño en el torneo ratifica la espectacular evolución que ha tenido el país en la última década.

Tras un período complejo de recambio generacional luego de sus épocas doradas, los "Elefantes" han vuelto a darse a conocer con fuerza en el mapa global por su fútbol vistoso, de enorme despliegue físico y alta escuela. De este modo, consolidan un proyecto serio que combina la experiencia de sus principales figuras en las ligas europeas más competitivas con el hambre de gloria de sus jóvenes promesas.

Costa de Marfil queda en el corazón de África Occidental: geografía y fronteras

Para comprender la energía y la pasión de este seleccionado, es clave mirar hacia su tierra de origen. La República de Costa de Marfil se ubica estratégicamente en África Occidental, contando con una imponente fachada costera orientada hacia el golfo de Guinea en el océano Atlántico. Con una población que ronda los 30 millones de habitantes, es una nación caracterizada por sus vastas sabanas en la región del norte y densos bosques tropicales hacia el sur.

Su posición geográfica la convierte en un eje neurálgico del continente, limitando al oeste con Liberia y Guinea, al norte con Mali y Burkina Faso, y al este con Ghana. Su capital política es Yamusukro, aunque la vibrante ciudad costera de Abiyán sigue siendo el verdadero corazón económico. Su idioma oficial es el francés, pero hay más de 60 idiomas nativos como el yulá y el baoulé.

Riqueza cultural y puentes con Europa

La cultura marfileña es un mosaico fascinante compuesto por más de sesenta grupos étnicos, donde la música, la danza y las tradiciones comunitarias marcan el ritmo del día a día. Históricamente, el país mantiene una cultura futbolística, lo que ha permitido que muchas de sus jugadores se formen en las mejores academias del mundo y jueguen para clubes europeos.

Esta fuerte conexión cultural servirá de antesala para el gran hito deportivo que se avecina en el plano internacional: Costa de Marfil ya apunta a ser uno de los grandes animadores de cara al Mundial 2030, el cual se celebrará de forma conjunta en España, Portugal y Marruecos, una zona cercana a ellos.