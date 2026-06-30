Dónde ver por TV online los partidos de 16vos del Mundial 2026: los canales en vivo

Los encuentros de la primera ronda eliminatoria podrán seguirse tanto por televisión como a través de distintas plataformas digitales.

La fase de grupos llegó a su fin y el Mundial 2026 ya tiene definido el cuadro completo de los 16avos de final. Con las 32 Selecciones clasificadas confirmadas, también quedó establecido dónde ver los partidos del Mundial 2026 por la televisión y el streaming durante la primera ronda de eliminación directa.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en vivo por TV y online

Los encuentros de los 16avos de final del Mundial 2026 podrán seguirse en vivo a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, lo que permitirá acceder a todos los cruces desde distintos dispositivos.

Las transmisiones por TV estarán disponibles en:

Telefe.

TV Pública.

TyC Sports.

DSports.

En tanto, quienes prefieran seguir la competencia por internet podrán hacerlo mediante las siguientes plataformas de streaming:

MiTelefe.

TV Pública en vivo por YouTube.

TyC Sports Play.

DGO.

Telecentro Play.

Personal Flow.

Disney+.

De esta manera, los fanáticos tendrán múltiples opciones para seguir cada uno de los partidos de la etapa eliminatoria del certamen.

Qué selecciones clasificaron a los 16avos del Mundial 2026

Tras completarse la fase de grupos, 32 equipos avanzaron a la primera instancia de eliminación directa.

Los 24 clasificados como primeros y segundos de cada grupo fueron:

México.

Sudáfrica.

Suiza.

Canadá.

Brasil.

Marruecos.

Estados Unidos.

Australia.

Alemania.

Costa de Marfil.

Países Bajos.

Japón.

Francia.

Noruega.

Bélgica.

Egipto.

España.

Cabo Verde.

Argentina.

Austria.

Colombia.

Portugal.

Inglaterra.

Croacia.

A ellos se sumaron los ocho mejores terceros de la fase de grupos:

Suecia.

Bosnia y Herzegovina.

Ecuador.

Paraguay.

Senegal.

Ghana.

Argelia.

República Democrática del Congo.

Con este panorama quedó conformado el cuadro definitivo rumbo a los octavos de final.

El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026

La primera ronda eliminatoria ofrece varios cruces atractivos entre selecciones históricas y algunas de las grandes revelaciones del torneo.

Estos son los partidos programados:

Sudáfrica 0-1 Canadá.

Alemania 1-1 (3-4) Paraguay.

Países Bajos 1-1 (2-3) Marruecos.

Brasil 2-1 Japón.

Francia vs. Suecia.

Costa de Marfil vs. Noruega.

México vs. Ecuador.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Bélgica vs. Senegal.

Portugal vs. Croacia.

España vs. Austria.

Suiza vs. Argelia.

Argentina vs. Cabo Verde.

Colombia vs. Ghana.

Australia vs. Egipto.

Entre los encuentros más esperados aparece el de la selección argentina frente a Cabo Verde, previsto para el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Comienza la etapa decisiva del Mundial 2026

Con el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 entra en su tramo más emocionante. A diferencia de la instancia inicial, cada partido será determinante: una derrota significará la eliminación inmediata y el final del sueño mundialista.

La presencia de potencias como Argentina, Brasil, Francia, España, Alemania, Inglaterra y Portugal promete una serie de enfrentamientos de alto nivel, aunque también habrá selecciones que buscarán dar la sorpresa y continuar haciendo historia.

Mientras el cuadro comienza a definirse, la expectativa crece entre los aficionados, que ya conocen dónde ver los partidos del Mundial tanto por televisión como mediante plataformas de streaming para no perderse ninguno de los cruces que marcarán el camino hacia el título.