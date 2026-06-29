Por qué los jugadores de fútbol del Mundial 2026 usan top en el pecho: para qué sirve

Cristiano Ronaldo.

El Mundial 2026 deja, además de goles y sorpresas deportivas, una imagen que se repite en todos los partidos: varios futbolistas lucen un ajustado top negro debajo de la camiseta. El accesorio despertó la curiosidad de miles de hinchas, que se preguntan si se trata de una moda, un elemento de protección o una innovación tecnológica.

Lejos de responder a una cuestión estética, ese chaleco cumple una función clave para el rendimiento de los jugadores. Equipos de élite y selecciones nacionales lo utilizan desde hace varios años para recopilar datos físicos en tiempo real y optimizar tanto los entrenamientos como la prevención de lesiones.

Qué es el top que usan los futbolistas debajo de la camiseta en el Mundial 2026

Si bien popularmente se lo conoce como "top", "sujetador" o "chaleco", es una prenda de compresión especialmente diseñada para sostener un pequeño dispositivo GPS de alta precisión entre los omóplatos del futbolista.

Su uso comenzó a extenderse en los entrenamientos de clubes europeos y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una herramienta habitual también durante los partidos oficiales. Si bien en sus primeras versiones algunos jugadores manifestaban incomodidad al utilizarlo, la evolución tecnológica permitió reducir considerablemente su peso, que hoy ronda apenas los 66 gramos, haciendo que prácticamente no interfiera con el movimiento.

En la actualidad es una pieza indispensable para los cuerpos técnicos de los principales equipos del mundo, que basan buena parte de sus decisiones en la información que estos dispositivos generan durante cada práctica y encuentro.

Para qué sirve el chaleco con GPS que utilizan en el Mundial

El dispositivo incorporado dentro del chaleco registra una enorme cantidad de datos sobre el rendimiento del futbolista. Empresas especializadas como Catapult, una de las principales fabricantes de esta tecnología, desarrollaron sistemas capaces de enviar información en tiempo real a los preparadores físicos y entrenadores.

Entre los parámetros que monitorea se encuentran:

La velocidad máxima y promedio.

Las aceleraciones y desaceleraciones.

La distancia total recorrida.

La cantidad de sprints realizados.

Los impactos físicos recibidos durante el partido.

Los niveles de fatiga muscular.

La frecuencia cardíaca.

El mapa de calor, que muestra las zonas del campo donde se movió cada jugador.

Toda esa información se recibe desde el GPS integrado en el chaleco mediante un sistema de transmisión que permite analizar el desempeño casi en tiempo real y realizar evaluaciones posteriores con un alto nivel de precisión.

Lionel Messi.

Cómo ayuda a prevenir lesiones y mejorar el rendimiento

El crecimiento del uso de esta tecnología responde a un objetivo concreto: cuidar el físico de los futbolistas y mejorar su rendimiento. Gracias a los datos obtenidos durante entrenamientos y partidos, los preparadores físicos pueden personalizar las cargas de trabajo según las necesidades de cada jugador y detectar señales tempranas de sobrecarga.

Diversos clubes de primer nivel sostienen que la implementación de estos sistemas permitió reducir hasta un 50% las lesiones musculares y sobrecargas durante las pretemporadas, al dosificar con mayor precisión la intensidad de los entrenamientos.

Esta información también resulta fundamental para definir cuándo un futbolista necesita descanso, cuándo está en condiciones óptimas para competir o incluso para planificar su recuperación tras una lesión.