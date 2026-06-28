Aprender a cultivar alimentos para el autoconsumo: talleres gratuitos de agricultura urbana y flora nativa.

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APrA) impulsa un programa de voluntariado ambiental destinado a vecinos de la zona sur porteña, con actividades formativas y prácticas que se desarrollan en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), ubicado en el barrio de Villa Soldati.

La iniciativa busca difundir y sostener la biodiversidad y la agricultura urbana en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo sistemas de producción que respeten el entorno natural y fomenten el uso responsable de los recursos.

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APrA) brinda talleres gratuitos de agricultura urbana.

Los talleres son completamente gratuitos, se realizan dos veces por semana y para inscribirse hay que completar un formulario disponible en el sitio web del Gobierno de la Ciudad.

Cómo son los talleres gratuitos de agricultura urbana

Dentro del área de Agricultura Urbana, los participantes aprenden a cultivar alimentos para el autoconsumo mediante distintas técnicas, como hidroponía y huerta en suelo. El enfoque está puesto en la conservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales, con prácticas aplicadas en un entorno formativo y comunitario.

Los talleres se dictan los lunes y jueves de 10 a 13 horas, y combinan instancias teóricas con trabajo práctico. Como parte de las actividades recientes, los integrantes del programa realizaron la cosecha de 40 kilos de hortalizas de estación, que luego fueron distribuidos entre los propios participantes.

Por otra parte, los martes y miércoles, también en el horario de 10 a 13 horas, se desarrolla el voluntariado en el Vivero de Nativas del CIFA. En este espacio, vecinos y voluntarios trabajan en la producción de árboles, arbustos y herbáceas junto a personal técnico y becarios.

Actualmente, las tareas se concentran en la siembra y el repique de ejemplares, que posteriormente serán utilizados en distintos espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, contribuyendo a la restauración y fortalecimiento de la flora nativa urbana.

El programa de voluntariado del CIFA busca que los venicos de la ciudad cuenten con una formación en materia ambiental, con el fin de fortalecer el vínculo entre estos y la naturaleza en entornos urbanos. De esta manera, a través de diferentes actividades, se promueve la participación ciudadana en iniciativas de producción sustentable, educación ambiental y conservación de la biodiversidad en la ciudad.