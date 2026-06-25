Buscan voluntarios para salvar a las aves de nuestro país: cómo participar y quiénes pueden hacerlo. Foto: Aves Argentinas

A través de un programa de voluntariados, Aves Argentinas convoca a aficionados de la naturaleza que quieran proteger a las especies autóctonas. Se trata de un espacio que combina la labor de personas que aman a las aves y profesionales que trabajan en las áreas de educación, conservación, investigación y comunicación.

Según explican desde la página de la organización, los equipos formados por voluntarios son coordinados por especialistas que, mediante actividades enseñan a los interesados cómo preservar a las especies autóctonas y la importancia de esta labor, mientras generan red con el coordinador general del espacio.

Aves Argentinas busca voluntarios para salvar a las especies autóctonas. Foto: Aves Argentinas

De esta manera, los equipos se reúnen de manera periódica para hablar de los avances y analizar los resultados en materia de preservación y concientización sobre las aves autóctonas y sus ecosistemas. Para ello, la organización pone a disposición de lo voluntarios recursos diversos, además de canales de difusión y comunicación.

Cómo ser voluntario de Aves Argentinas: cuáles son los requisitos

Para ser voluntario de Aves Argentinas el principal requisito es tener "un fuerte compromiso en temas de conservación, educación ambiental, investigación y difusión, y estar dispuesto a trabajar en un grupo interdisciplinario de personas", comunican desde el organismo.

Asimismo, es fundamental contar con disponibilidad horaria y cumplir con los requisitos solicitados por cada uno de los equipos. Estos son el Equipo Costero de Observadores de Fauna y Ambiente Marinos (ECOFAM), la Biblioteca, Clubes de Observadores de Aves (COA), Comunicación y Prensa, Conservación, eBird, el Equipo de Educación Ambiental, Grupo Árboles Nativos y el Programa Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre. Para conocer las convocatorias recomendamos acceder a https://avesargentinas.org.ar/voluntariado.

Por último, es necesario ser mayor de 18 años para ser voluntario de Aves Argentinas. "Estamos convencidos que cuantos más seamos los que trabajamos para proteger juntos la naturaleza, mayores posibilidades de éxito tendremos. Es una gran oportunidad para conocer personas con tus mismas inquietudes y adquirir experiencia en estas temáticas", concluyen desde el organismo sobre el voluntariado.

Por consultas se puede escribir a [email protected]. De esta manera, quienes amen a las aves y entiendan la importancia de protegerlas junto a los ecosistemas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, cuentan con un espacio de aprendizaje y formación. Toda ayuda es necesaria, por más pequeña que sea, siempre y cuando sea desde un lugar de compromiso con la causa.