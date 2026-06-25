Los trabajos se desarrollaron a lo largo de nueve cuadras, entre Lisandro de la Torre y la avenida General Paz.

La Ciudad de Buenos Aires finalizó la renovación integral de la avenida Fernández de la Cruz, una de las principales arterias del sur porteño.

Los trabajos se desarrollaron a lo largo de nueve cuadras, entre Lisandro de la Torre y la avenida General Paz, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y sumar nuevos espacios verdes.

¿Qué obras se realizaron sobre la avenida Fernández de la Cruz?

La intervención incluyó la construcción de un boulevard parquizado, la incorporación de nuevo arbolado, la instalación de luminarias LED y el ensanchamiento de esquinas para facilitar los cruces peatonales. Además, se realizaron mejoras en la infraestructura vial para optimizar la circulación de vehículos en un corredor estratégico de Villa Riachuelo.

La renovación forma parte del plan de recuperación de avenidas impulsado por el Gobierno porteño, que también contempla obras similares en otros barrios de la Ciudad con el propósito de mejorar la movilidad, la accesibilidad y el espacio público.

"El plan busca recuperar las avenidas como espacios de encuentro y fortalecer la infraestructura urbana mediante obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos", señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según informó el Ministerio de Infraestructura, cada intervención se adapta a las características de la zona, aunque todas comparten la meta de reforzar la seguridad vial, favorecer la circulación y generar entornos urbanos más accesibles y sustentables.

La avenida Fernández de la Cruz constituye uno de los principales corredores del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Su conexión con la avenida General Paz y otras arterias de alta circulación la convierte en un eje utilizado diariamente por automovilistas, transporte público y vecinos de Villa Riachuelo y barrios cercanos.

¿Cuáles son las próximas avenidas porteñas que se renovarán?

El plan contempla intervenciones también en la Av. Martín García, Av. Pérez Galdós, Av. Independencia, Av. Osvaldo Cruz y Av. Caseros, entre otras. Todas ellas fueron seleccionadas por su valor simbólico, su dinámica comercial y la necesidad de reordenamiento urbano.

Las obras en Caseros ya fueron finalizadas. Para cuatro avenidas del programa (Directorio, Boedo, San Juan y Sáenz) se organizaron concursos nacionales de ideas, en colaboración con la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).