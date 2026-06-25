Palermo vivió una insólita situación.

Martín Palermo vivió un momento tan incómodo como divertido en su paso por Estados Unidos durante el Mundial 2026. El histórico goleador de Boca, que se encuentra en la Copa del Mundo acreditado por una cadena deportiva, se cruzó con un grupo de hinchas que habían viajado para ver a sus selecciones y protagonizó una escena que rápidamente se viralizó.

Todo arrancó cuando un fanático de Haití se le acercó para pedirle una foto, sin tener la menor idea de quién era. "Es un caradura", lanzó, indignado, un argentino que estaba en el lugar y filmó la situación. El propio Palermo, lejos de ofenderse, tomó el momento con humor.

"Buscá, buscá", el pedido del Titán

Mientras el hincha no atinaba a reconocerlo, el Titán le señaló el celular para que resolviera la incógnita por sus propios medios. "Buscá, buscá", le dijo, y hasta le mostró su acreditación para que pudiera escribir bien su apellido y googlearlo.

Palermo no podía creer que no lo conocían.

La intervención de otros presentes terminó de poner las cosas en su lugar. "Legend, legend (leyenda)", insistía el argentino, mientras otro hombre sumaba en inglés que se trataba del mejor goleador de la historia, con más de 200 goles. Fiel a su estilo, Palermo apenas levantó una ceja, entre la humildad y la picardía. Finalmente, el haitiano le estrechó la mano y asintió, ya en señal de reconocimiento.

El dato que pocos recordaban: Palermo y un gol a Haití

Lo que muchos no sabían es que el cruce tenía una vuelta histórica. Consultado sobre si tenía pasado con esa selección, Palermo recordó: "Partido amistoso, de la selección de Diego, jugamos contra Haití". Aunque dudó del lugar —"en Córdoba o en Mar del Plata", dijo—, el encuentro se jugó en realidad en Cutral-Có, Neuquén, el 5 de mayo de 2010.

Aquel amistoso, con la Argentina conducida por Diego Maradona y disputado con jugadores del fútbol local, terminó 4-0. Bertoglio abrió el marcador, Palermo amplió de cabeza tras un centro de Ariel Garcé y, más tarde, llegaron los tantos de Sebastián Blanco y, de nuevo, Bertoglio. La noche, además, quedó marcada por la despedida de Ariel "Burrito" Ortega de la Selección, a los 36 años.

El recuerdo le dio otro color al insólito momento. Entre elogios de los argentinos que pasaban —"Gracias por tanto, Titán", le gritaban—, hasta un hincha de River se rindió ante él: "Soy de River, pero te quiero. ¿Cuántos goles nos hiciste?". "Un par, un par", respondió Palermo, entre risas.