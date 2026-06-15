El emotivo momento de Lionel Scaloni con Martín Palermo en conferencia de prensa durante el Mundial 2026

En la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento en conferencia de prensa con un viejo compañero de su etapa como futbolista. El entrenador del combinado nacional se reencontró con Martín Palermo, con quién compartió plantel en Estudiantes de La Plata entre 1996 y 1997, y que en su nuevo rol en el medio DSports le consultó acerca de si había vislumbrado su presente en aquel entonces.

"Compartimos lindos momentos en Estudiantes, quería preguntarte si te imaginabas algo de todo esto", le preguntó el 'Titán' al DT de la 'Albiceleste'. "Qué me iba a imaginar Martín", contestó visiblemente emocionado, "me extraña, qué alegría verte". ,"Él, particularmente, se comportó muy bien conmigo. Antes de mi época muy bonita en Estudiantes yo estuve cuatro meses sin jugar y él fue uno de los que me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol. Martín, te aprecio un montón", declaró.

Y continuó: “Gracias por estar. Sabés lo duro y lo lindo que es estar acá. Vamos con mucha ilusión. Los chicos van a dar lo máximo, le prometemos eso”. Minutos después, también apareció Djalminha, otro compañero en su paso por España: "Este sí que jugaba bien, eh. Martín (Palermo) jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... ¡Qué grande, Djalminha! Sabés que te quiero mucho”.

Luego, el DT de la Selección sumó un mensaje: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina. La rivalidad solo es futbolística. Yo sé lo que es tener compañeros brasileños y sé que ellos hinchan por nosotros. Te quiero mucho, amigo

Por dónde ver Argentina contra Argelia por el Mundial 2026 de forma segura

El partido entre Argentina y Argelia de este martes a las 22 (horario argentino) puede verse en vivo a través de DSports, Flow, Paramount+, TyC Sports, Telefe, TV Pública y Disney+.

Por qué no ver el partido por Fútbol Libre o Xuper TV

Ver los partidos a través de servicios ilegales como Magis TV o Pelota Libre acarrea severos perjuicios que van mucho más allá de una mala señal. Estas plataformas clandestinas suelen ser la puerta de entrada para sofisticados ciberataques. Al ingresar a sus páginas o descargar sus aplicaciones, los usuarios exponen sus dispositivos a malware, virus y troyanos diseñados para el robo de datos personales, credenciales bancarias y contraseña.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

"Dibu" Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

Cómo ver Argentina vs. Argelia: hora, TV en vivo y streaming

Día y hora: el partido entre Argentina y Argelia será este martes 16 de junio en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina).

TV y streaming: transmiten el encuentro por televisión Telefe, la TV Pública (abierta), DirecTV y TyC Sports. En tanto, en el streaming estarán las plataformas Disney+, DSports, TyC Sports Play y MiTelefe.