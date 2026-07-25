Provincia de Buenos Aires avanza con una obra clave para prevenir inundaciones en el río Areco

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con una de las principales obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones en San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. La adecuación del cauce del río Areco llegó a una intervención que ya registra un 77% de avance y que beneficiará a más de 26.000 habitantes.

La obra tiene como objetivo mejorar la capacidad de conducción del río para disminuir el riesgo de desbordes durante eventos climáticos extremos, una problemática que afectó en reiteradas oportunidades a la región durante los últimos años.

A través de la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ejecuta, los trabajos contemplan la canalización del río Areco aguas abajo de la ex Ruta Nacional 8, a lo largo de 12,4 kilómetros, con el propósito de duplicar la capacidad del cauce.

La intervención permitirá ampliar el ancho del río de aproximadamente 30 metros a 60 metros, mejorando el escurrimiento del agua durante las crecidas. Del total de la obra, 9,4 kilómetros corresponden al partido de San Antonio de Areco y los 3 kilómetros restantes al municipio de San Andrés de Giles.

Actualmente continúan las tareas de excavación del tramo pendiente y el traslado del suelo extraído, mientras que ya se completó gran parte de los movimientos de tierra previstos.

Adecuación de la infraestructura vial

El proyecto también contempla intervenciones sobre distintos puentes ubicados a lo largo del recorrido. En la ex Ruta Nacional 8 está prevista la futura ampliación del puente existente, mientras que sobre la Ruta Provincial 41 se construye un nuevo puente adaptado al ancho que tendrá el cauce una vez finalizada la obra.

Esta infraestructura forma parte de la duplicación de calzada que lleva adelante la Dirección de Vialidad de Buenos Aires. Una vez habilitado el nuevo paso, el puente actualmente en funcionamiento será demolido para construir una nueva estructura acorde a las dimensiones del río.

Limpieza del cauce y movimiento de suelos

Además de la ampliación del cauce, la obra incluye la limpieza de la vegetación existente en una franja de 15 metros a ambos márgenes del río. También contempla la excavación y el traslado de aproximadamente 1.680.000 metros cúbicos de suelo, que son depositados en sectores especialmente planificados para esa finalidad.

La adecuación del río Areco forma parte de un plan integral destinado a reducir el impacto de las inundaciones que afectaron al casco urbano de San Antonio de Areco durante los últimos años.

La ciudad registró importantes desbordes del río en 2009, 2014, 2015 y, más recientemente, en mayo de 2025, como consecuencia de eventos climáticos extremos.

Con la duplicación de la sección del cauce, el Gobierno provincial busca mejorar el manejo de los caudales durante las crecidas, proteger a la población y reducir las consecuencias económicas que provocan estos fenómenos, especialmente en una región con fuerte actividad agrícola y agroindustrial.

Plan de Prevención del Riesgo Hídrico

La obra integra el Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

El programa contempla 138 obras y siete estudios destinados a disminuir el riesgo hídrico, mitigar los efectos del cambio climático y proteger zonas urbanas y costeras.

Entre las principales intervenciones también se encuentran la adecuación del río Luján, la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca, las obras de desagües pluviales en la cuenca del arroyo Duppy, en La Matanza, y la refuncionalización del sistema Presa Roggero y las compuertas del Camino del Buen Ayre.