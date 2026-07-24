Dónde queda el cerro Uritorco: mapa, ubicación y la curiosa historia de ovnis

Cerro Uritorco.

Pocos lugares de la Argentina generan tanta fascinación como el Cerro Uritorco. Considerado un ícono del turismo de naturaleza en Córdoba, también es escenario de una de las historias más enigmáticas del país: supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados, relatos sobre energías especiales y la mítica ciudad subterránea de Erks.

Sin embargo, más allá de las leyendas, el Uritorco es un atractivo natural que cada año recibe miles de visitantes por sus senderos, sus vistas panorámicas y su valor cultural. Su combinación de geografía, historia y mitología convirtió a este cerro en uno de los destinos más visitados del Valle de Punilla.

¿Dónde queda el cerro Uritorco y cómo llegar?

El Cerro Uritorco está en Capilla del Monte, en el norte del Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Con 1.979 metros sobre el nivel del mar, es la máxima elevación de las Sierras Chicas y una de las montañas más emblemáticas de la provincia. Su nombre suele traducirse como "Cerro de los Loros" o "Cerro Macho", de acuerdo con distintas interpretaciones de las lenguas originarias.

Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que recorrer unos 110 kilómetros por la Ruta Nacional 38 hasta Capilla del Monte. Desde allí se accede al predio donde comienza el sendero oficial hacia la cumbre, un recorrido de trekking que demanda varias horas y requiere una condición física adecuada.

Además del ascenso al cerro, el área ofrece actividades de senderismo, observación de flora y fauna serrana y recorridos por algunos de los paisajes más característicos del centro del país.

La historia de los ovnis y el misterio que convirtió al Uritorco en un mito

El Uritorco comenzó a asociarse con los fenómenos extraterrestres durante la década de 1980, cuando un episodio ocurrido en el cercano Cerro El Pajarillo despertó una enorme repercusión mediática.

En enero de 1986 se detectó una gran marca de vegetación quemada sobre una ladera. En aquel momento surgieron versiones que atribuían el fenómeno al aterrizaje de un OVNI, una hipótesis que recibió amplia difusión en programas de televisión y publicaciones de la época. Con el paso de los años nunca se obtuvo evidencia científica que confirmara esa explicación, aunque el episodio terminó consolidando la fama mística del lugar.

Cerro Uritorco.

A partir de entonces también ganó popularidad la leyenda de Erks, una supuesta ciudad subterránea de origen extraterrestre o espiritual que, según distintas corrientes esotéricas, se encontraría oculta bajo el cerro. Estas historias forman parte del imaginario turístico de Capilla del Monte, pero no cuentan con respaldo histórico ni científico. Investigadores de las ciencias sociales señalan que el fenómeno combina tradiciones indígenas, relatos contemporáneos y creencias del movimiento New Age surgidas especialmente desde la década de 1980.

Un atractivo natural que va mucho más allá de las leyendas

Más allá de los relatos sobre ovnis, el Cerro Uritorco se destaca por su extraordinaria riqueza paisajística y su importancia para el turismo de aventura. Desde su cumbre es posible observar gran parte del Valle de Punilla y las Sierras Chicas, mientras que sus senderos atraviesan ambientes serranos con una importante diversidad de flora y fauna autóctona.

Con el paso de las décadas, el cerro es un símbolo de Córdoba: para algunos representa un sitio ideal para el trekking y el contacto con la naturaleza; para otros, un espacio cargado de espiritualidad y misterio. Lo cierto es que esa combinación de patrimonio natural, cultura popular y leyendas convirtió al Uritorco en uno de los lugares más singulares y visitados de la Argentina.