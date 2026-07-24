Dónde queda la Puna: mapa y ubicación de la región

Puna.

La Puna es uno de los paisajes naturales más imponentes de la Argentina. Su inmensidad, el clima extremo, las salinas, las lagunas de altura y la biodiversidad adaptada a condiciones excepcionales la convierten en un territorio único que cada año atrae a miles de turistas, investigadores y amantes de la naturaleza.

Ubicada en el oeste del país, esta vasta meseta de altura forma parte del gran Altiplano andino y representa una de las ecorregiones más importantes de Sudamérica. Su geografía y su riqueza ambiental la posicionan como un área clave para la conservación de especies y uno de los escenarios más sorprendentes del norte argentino.

¿Dónde queda la Puna y qué provincias abarca?

La Puna argentina se extiende desde la provincia de Jujuy hasta el norte de San Juan, atravesando también sectores de Salta y Catamarca. En total, ocupa cerca de 9,3 millones de hectáreas, lo que conforma una enorme altiplanicie ubicada sobre la Cordillera de los Andes.

Con una altitud promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar, la Puna es considerada la segunda altiplanicie más alta de la Tierra, solo por detrás de la meseta del Tíbet.

El paisaje se caracteriza por la presencia de extensas salinas, volcanes, montañas, lagunas salobres poco profundas y amplios sectores desérticos donde predominan las condiciones climáticas extremas, con escasas precipitaciones, gran amplitud térmica y elevados niveles de radiación solar.

Qué fauna y flora hay en la Puna

A pesar de las condiciones ambientales, la Puna alberga una notable biodiversidad adaptada a la altura. Las lagunas altoandinas funcionan como refugio para numerosas aves acuáticas, especialmente tres especies de flamencos, que encuentran en estos espejos de agua un lugar fundamental para alimentarse y reproducirse.

En las planicies domina una estepa de arbustos bajos, donde predominan especies vegetales como las tolas y tolillas. Entre los animales más representativos aparecen las vicuñas, los suris cordilleranos y diversas especies adaptadas al clima seco y a la escasez de oxígeno.

Puna.

En las quebradas y laderas con mayor humedad crece la queñoa, considerada el único árbol nativo característico de la Puna, capaz de sobrevivir a temperaturas extremas y fuertes vientos durante todo el año.

Las áreas protegidas que preservan la Puna

La importancia ambiental de esta ecorregión motivó la creación de distintas áreas protegidas nacionales que buscan conservar sus ecosistemas y especies. Entre las más importantes están el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, reconocido internacionalmente por sus poblaciones de flamencos y aves migratorias; el Parque Nacional San Guillermo, en San Juan, uno de los principales refugios de vicuñas de Sudamérica; y el Parque Nacional El Leoncito, también en San Juan, conocido tanto por sus paisajes de altura como por sus condiciones excepcionales para la observación astronómica.

Gracias a su extraordinaria geografía y a su biodiversidad única, la Puna es una de las regiones naturales más fascinantes de la Argentina. Sus paisajes de altura, su riqueza ecológica y su importancia para la conservación la convierten en un destino imprescindible para quienes buscan conocer una de las ecorregiones más extraordinarias del continente.