La experiencia se desarrolla durante los meses más fríos del año y permite disfrutar de baños mineromedicinales al aire libre mientras nieva,

Mientras gran parte de la Patagonia atraviesa la temporada de nieve, un rincón de la provincia de Neuquén ofrece una experiencia diferente: sumergirse en aguas termales naturales rodeadas por un paisaje completamente blanco.

Se trata de Termas Nieve, en Copahue, una propuesta que combina bienestar, naturaleza y actividades de invierno en un entorno volcánico único, al pie del volcán Copahue.

La experiencia se desarrolla durante los meses más fríos del año y permite disfrutar de baños mineromedicinales al aire libre mientras nieva, una alternativa que complementa la oferta turística de Caviahue-Copahue y atrae tanto a quienes buscan descanso como a quienes practican deportes invernales.

¿Cómo es la experiencia de las Termas Nieve?

El complejo termal de Copahue es reconocido por la diversidad de sus aguas, fangos, vapores y algas de origen volcánico, utilizados desde hace décadas con fines terapéuticos y de bienestar. Durante el invierno, parte de esas prestaciones se adaptan para dar vida a Termas Nieve, una propuesta que permite disfrutar de baños calientes mientras el paisaje permanece cubierto por nieve.

Entre las actividades disponibles figuran los baños de inmersión en aguas mineromedicinales, sesiones de vapor, masajes y tratamientos con mascarillas elaboradas a partir de algas de la Laguna Verde. El circuito está pensado para quienes desean relajarse después de una jornada de esquí o simplemente vivir una experiencia distinta en plena cordillera neuquina.

El presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), Matías Ramos, sostuvo durante la presentación de la temporada 2026 que la propuesta "vuelve a posicionar a Neuquén como uno de los destinos más originales de la temporada invernal" al combinar termalismo, nieve, gastronomía y naturaleza en un mismo lugar.

¿Por qué vivir la experiencia en Termas Nieve?

Copahue se encuentra a unos 18 kilómetros de Caviahue, en el noroeste de Neuquén, y es uno de los complejos termales más reconocidos del país. Sus aguas provienen de la actividad hidrotermal del volcán Copahue y contienen distintos minerales que dan origen a tratamientos específicos para afecciones dermatológicas, reumáticas, respiratorias y musculares, siempre bajo supervisión profesional cuando se realizan con fines terapéuticos.

El entorno también forma parte del atractivo. Fumarolas, lagunas termales y montañas nevadas crean un escenario poco habitual, donde el contraste entre el vapor que emana de las aguas y las bajas temperaturas convierte cada baño en una experiencia singular.

La temporada Termas Nieve permanecerá habilitada hasta fines de agosto y este año incorporó nuevos prestadores turísticos y beneficios para residentes neuquinos. Desde el Gobierno provincial destacan que la iniciativa busca ampliar la oferta invernal de la región y consolidar a Copahue como un destino donde el calor de las aguas termales y la nieve conviven en un mismo paisaje.

Termas Nieve