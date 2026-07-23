Jorge Rial desmontó en vivo otra mentira del gobierno de Milei: "Se le pidieron los papeles"

Jorge Rial desmontó en vivo otra mentira del gobierno de Milei.

Jorge Rial y Viviana Canosa cuestionaron duramente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de que los jugadores de la Selección Argentina exhibieran una bandera de Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra. La funcionaria había advertido previamente que no se permitirían símbolos alusivos a las islas en el estadio y había atribuido la medida a pedidos de organismos internacionales.

En Carnaval Stream, Jorge Rial apuntó contra la ministra y puso en duda que existiera una comunicación oficial que justificara la prohibición de las banderas de Malvinas. "Desde el día que Monteoliva dijo esta pelotudez, se le pidieron los papeles, la información. El informe oficial. ¿Dónde está la comunicación?", cuestionó el periodista.

En ese sentido, Rial sostuvo que no se conoció ningún documento que acreditara que la medida hubiera sido solicitada por organismos internacionales. "No hay un solo papel ni una sola comunicación que diga que, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, la FIFA, los masones o los extraterrestres le dijeron a Monteoliva ‘no pueden entrar con ninguna bandera’", ironizó.

Jorge Rial desmontó en vivo otra mentira del gobierno de Milei.

La polémica había comenzado durante la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, cuando la ministra de Seguridad se refirió públicamente a los símbolos que podían ingresar al estadio. Finalmente, tras la victoria argentina, los propios futbolistas exhibieron una bandera vinculada a la causa Malvinas.

Canosa también apuntó contra la ministra

Viviana Canosa coincidió con las críticas y consideró que la advertencia de Monteoliva pudo haber generado una reacción contraria a la esperada. "Capaz si Monteoliva no iba al programa de televisión, o a todos los que fue ese día, capaz que no pasaba nada con Malvinas", sostuvo la conductora.