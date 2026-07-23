Un histórico conductor televisivo cantará en el programa de Guido Kaczka: "Voy"

Un histórico conductor cantará en el programa de Guido Kaczka.

Guido Kaczka prepara su regreso a la pantalla de El Trece con un nuevo proyecto que combinará la participación de figuras conocidas y personas del público. La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen, quien adelantó detalles del formato y de los famosos que podrían formar parte de la propuesta.

Según trascendió, el ciclo volvería a contar con un jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Natalie Pérez. La nueva propuesta tendría cerca de 18 participantes, entre celebridades y concursantes surgidos del público.

Uno de los nombres que ya confirmó su participación es Guillermo Andino. El periodista y conductor se refirió a su incorporación durante una entrevista con Marina Calabró y Guido Záffora en el programa Calabró 107.9, que se emite por El Observador.

"Voy a ir a divertirme, a poner de mí todo lo que pueda como profesional, va a ser un formato muy lindo. Es una vuelta de tuerca para el programa, que va a sumar más público", expresó Andino al hablar sobre su llegada al ciclo.

Un histórico conductor cantará en el programa de Guido Kaczka.

Los famosos que podrían sumarse al reality

La lista de posibles participantes también incluye a otras figuras del espectáculo y los medios. Entre los nombres que circulan aparecen Cecilia Milone, Leticia Brédice, la cantante Chule y el periodista deportivo Juan Manuel "Bambino" Pons. Etchegoyen explicó que el proceso de convocatoria todavía continúa y que el estado de las negociaciones es diferente en cada caso. "Hay varios famosos convocados. Hay algunos que me dicen que ya firmaron contrato, otros que me dicen que están muy avanzados", aseguró el periodista.