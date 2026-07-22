Como en las películas: la maniobra que tuvo que hacer una pareja atrapada a -22°C en Santa Cruz

Una pareja de una zona rural de la provincia de Santa Cruz logró sobrevivir más de 24 horas atrapada en medio de un temporal de nieve y con temperaturas que descendieron hasta los -22°C. La camioneta en la que viajaban había quedado encajada en el camino impidiendo su circulación.

El rescate demandó un importante operativo conjunto que culminó con las dos personas fuera de peligro, después de permanecer refugiados dentro de su camioneta mientras esperaban la llegada de la ayuda.

Se trata de José Bilbao y de Noelia Siares, quienes habían salido el sábado por la noche desde el campo donde residen para dirigirse al pueblo en busca de alimentos y de forraje para los animales.

Durante el trayecto hacia Cerro Piedra, en medio de las intensas nevadas, su camioneta quedó inmovilizada por la gran cantidad de acumulado sobre el camino.

Más de 24 horas aislados en el frío extremo y la decisión que cambió todo

La situación se volvió crítica con el paso de las horas. Sin posibilidad de mover el vehículo y en un sector completamente aislado, la pareja permaneció en el interior de la camioneta para resguardarse de las temperaturas extremas.

Recién 24 horas después lograron establecer contacto con las autoridades gracias a un sistema de comunicación satelital, desde donde pudieron informar el lugar en el que se encontraban y solicitar asistencia.

A partir de ese aviso se organizó un amplio operativo que comenzó durante la madrugada del lunes. Del rescate participaron efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y equipos de Vialidad Provincial, que debieron avanzar por caminos cubiertos de nieve hasta llegar al sitio donde se encontraba la camioneta.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron llegar hasta la pareja y confirmaron que los dos se encontraban en buen estado de salud.

"La nieve nos ganó de mano"

Tras el rescate, José Bilbao relató lo que vivieron y reconoció que las condiciones climáticas los sorprendieron. "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones", contó en diálogo con Radio LU12 AM680.

Una vez en casa, Bilbao destacó el esfuerzo de quienes participaron del operativo: "Ahora que pasó todo es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien".

Las autoridades recordaron la importancia de prever provisiones ante las advertencias del servicio meteorológico, para evitar la necesidad de abastecimiento en los momentos de condiciones climáticas críticas.