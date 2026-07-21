Entradas para Bahiano en Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego y Uruguay 2026: fecha de cuándo toca

Bahiano promete grandes shows.

Bahiano mantiene intacta su conexión con el público y en 2026 vuelve a recorrer los escenarios con una gira que lo llevará por distintos puntos. Con un espectáculo renovado, el histórico referente del reggae nacional apuesta por un repertorio que combina los clásicos que marcaron a toda una generación con las canciones de su etapa solista, reafirmando su vigencia después de más de tres décadas de trayectoria.

El tour 2026 de Bahiano ya tiene varias fechas confirmadas en diferentes ciudades del país. La gira incluye presentaciones en San Miguel, Tandil, Tres Arroyos, San Isidro, La Plata y Junín, en la provincia de Buenos Aires; Rosario, en Santa Fe; además de Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego. El recorrido también cruzará el Río de la Plata con un show previsto en Montevideo, Uruguay.

Dónde y cuándo toca Bahiano en su gira 2026: entradas y precios

Jueves 24 de julio: San Miguel, Buenos Aires. Entradas disponibles por Passline. Precio: $30.000

San Miguel, Buenos Aires. Entradas disponibles por Passline. Precio: $30.000 Jueves 31 de julio: Tandil, Buenos Aires (formato acústico). Entradas disponibles por boxshows.com.ar. Precio: desde $40.000

Tandil, Buenos Aires (formato acústico). Entradas disponibles por boxshows.com.ar. Precio: desde $40.000 Sábado 1 de agosto: Tres Arroyos, Buenos Aires (formato acústico). Entradas disponibles por boxshows.com.ar. Precio: desde $85.000

Tres Arroyos, Buenos Aires (formato acústico). Entradas disponibles por boxshows.com.ar. Precio: desde $85.000 Viernes 7 de agosto: Río Grande, Tierra del Fuego. Entradas disponibles en centralticket.com. Precio: $42.000

Río Grande, Tierra del Fuego. Entradas disponibles en centralticket.com. Precio: $42.000 Sábado 8 de agosto: Ushuaia, Tierra del Fuego. Entradas disponibles en Passline. Precio: $120.000

Ushuaia, Tierra del Fuego. Entradas disponibles en Passline. Precio: $120.000 Viernes 21 de agosto: San Isidro, Buenos Aires. Entradas disponibles en Passline. Precio: $45.000

San Isidro, Buenos Aires. Entradas disponibles en Passline. Precio: $45.000 Sábado 29 de agosto: Rosario, Santa Fe. Entradas dispobles en Entradas Play. Precio: $40.000

Rosario, Santa Fe. Entradas dispobles en Entradas Play. Precio: $40.000 Viernes 4 de septiembre: La Plata, Buenos Aires. Entradas disponibles en Casa Metro. Precio: $40.000

La Plata, Buenos Aires. Entradas disponibles en Casa Metro. Precio: $40.000 Sábado 13 de septiembre: Junín, Buenos Aires. Entradas disponibles en cityrock.com.ar. Precio: $40.000

Junín, Buenos Aires. Entradas disponibles en cityrock.com.ar. Precio: $40.000 Jueves 25 de septiembre: Vorterix, Ciudad de Buenos Aires. Entradas disponibles en All Access. Precio: $40.000

Vorterix, Ciudad de Buenos Aires. Entradas disponibles en All Access. Precio: $40.000 Viernes 7 de noviembre: Montevideo, Uruguay. Entradas disponibles en redtickets.uy. Precio: 1.760 pesos uruguayos.

Gira de Bahiano y su carrera

En cada una de estas presentaciones, el músico ofrecerá un espectáculo que reúne algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera. Temas como Pupilas Lejanas, Tarde Gris, Sin Cadenas y Óyelo forman parte de un repertorio que mantiene viva la esencia reggae que lo convirtió en una figura fundamental de la música latinoamericana. A ese recorrido se suman las composiciones de su etapa solista, consolidando un show pensado tanto para quienes lo siguen desde sus comienzos como para las nuevas generaciones.

El artista está intacto.

Alcanzó una enorme popularidad como cantante y fundador de Los Pericos, una de las bandas más importantes del reggae en español. Durante más de 17 años fue la voz del grupo, participando en la grabación de discos que se transformaron en clásicos y ayudaron a expandir el género por toda América Latina. Tras su salida de la banda en 2004, inició una carrera solista que logró consolidarse con una identidad propia.