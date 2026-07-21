Tomar café mientras pintás cerámica: el plan perfecto para desconectar un fin de semana en Buenos Aires.

Hay un café en la Ciudad de Buenos Aires que te invita a pintar piezas de cerámica mientras disfrutás de un rico desayuno o merienda. Las actividades manuales son cada vez más elegidas para desconectar, alejarse un rato de las pantallas y estimular la creatividad. Este plan es perfecto si te gustan las manualidades o probar planes diferentes que te saquen de la rutina.

Se trata de Pottery Art Café, que cuenta consedes tanto en capital como en Provincia de Buenos Aires. "Cerámica y café, un plan ideal para hacer algo distinto con amigas. La experiencia Pottery Art Café se basa en elegir una pieza de todas las opciones que hay de cerámica, elegir los colores, y manos a la obra. Yo elegí una Kitty florero y mi amiga otro florero y nos pusimos a pintar", cuenta Azu Madlum, creadora de contenido.

Pottery Art Café cuenta con distintas sucursales, tanto en capital como en provincia, ubicadas en diferentes cafés de la ciudad. En el caso de la creadora del video, fue a Edith Café, que cuenta con una sucursal de Pottery en Caballito. El menú cuenta con varias opciones, tanto dulces como saladas.

Además del café, algunos de los platos destacados son el brownie tibio con helado y la french toast con crema y frutas: "Yo no les puedo explicar lo rico que estaba todo, realmente el mejor brownie que comí en mi vida, y los lattes de caramelo no se quedan atrás. Tienen un montón de opciones más".

"Realmente es muy divertido, me parece un planazo para sacar el lado creativo que tenemos apagado. Una vez que terminás de pintarlo lo barnizás y listo, ya tenés tu pieza de cerámica pintada por vos, lista para llevarte a tu casa", cierra la creadora del video. Para más información y reservas, se debe contactar al Instagram @pottery.art.cafe.

Pottery Art Café: sucursales en CABA y GBA

Pottery Art Café cuenta con distintas sucursales, tanto en capital como en provincia, ubicadas en diferentes cafés.