Se desplomó un 45% la cantidad de nuevos jubilados en lo que va de 2026

En el contexto del vencimiento de la última moratoria, no renovada por el gobierno de Javier Milei, la cantidad de personas que logró jubilarse registró una fuerte caída durante la primera mitad de 2026, reduciéndose casi a la mitad.

Hasta el 16 de junio se contabilizaron 99.673 nuevas altas dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un 45% menos que en el mismo período del año pasado y un 53% por debajo de igual tramo de 2024.

Los datos surgen de un informe de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, de junio pasado, que contabiliza las altas otorgadas por tipo de beneficio y según hayan sido tramitadas con o sin una moratoria previsional.

Del total registrado durante 2026, 95.478 casos (casi la totalidad) correspondieron a jubilaciones ordinarias por vejez. Las otras 4.195 altas fueron jubilaciones por invalidez.

La información oficial muestra, además, una modificación en la composición de los nuevos beneficios. De las 99.673 altas totales, 56.373 fueron concedidas mediante alguna moratoria previsional todavía vigente, mientras que apenas 43.300 correspondieron a personas que reunían los aportes necesarios sin recurrir a esos mecanismos.

Dentro de las jubilaciones por vejez, 52.366 fueron otorgadas con moratoria y 43.112 sin ella. En el caso de las prestaciones por invalidez, hubo 4.007 altas sin moratoria y solamente 188 mediante planes de regularización de aportes.

El vencimiento de la última moratoria en marzo de 2025

La caída se produjo después del vencimiento, el 23 de marzo de 2025, del capítulo de la Ley 27.705 que permitía a las personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria completar períodos de aportes faltantes mediante un plan de pagos. El régimen había sido creado en 2023 y no fue prorrogado por el Poder Ejecutivo.

Desde entonces, quienes alcanzan la edad requerida pero no acreditan 30 años de aportes tienen opciones más limitadas. Continúan vigentes algunos regímenes anteriores para regularizar determinados períodos y el plan destinado a trabajadores que todavía no llegaron a la edad jubilatoria.

A ello se le suma el crecimiento de la informalidad laboral en los últimos años, que, aunque históricamente tuvo un piso alto, en el último registro del Indec alcanzó un 44,5% al primer trimestre de 2026.

La magnitud del retroceso también aparece al comparar con los registros anuales recientes. Durante todo 2025 se habían otorgado 337.608 altas previsionales, mientras que en 2024 habían sido 424.834. En 2023, cuando comenzó a aplicarse el último plan de pagos, el total había alcanzado las 484.871.