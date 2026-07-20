Con la llegada de las vacaciones de invierno, los chicos pasan más tiempo en sus casas y aumentan las posibilidades de que ocurran accidentes domésticos que afectan su salud. Aunque muchos suelen atribuirse a la mala suerte, los especialistas sostienen que la mayoría pueden evitarse con medidas de prevención sencillas y una supervisión adecuada.

"Los accidentes no deben ser tomados como un capricho del destino, de la fatalidad o el resultado de la mala suerte. La mayoría serían evitables si tomáramos algunas simples medidas de forma sistemática", afirmó la pediatra Mariela Ghiggi.

Además, explicó que el primer paso para reducir los riesgos es identificar los peligros que existen dentro del hogar. "Hay que recorrer la casa con la mirada de un niño", recomendó, ya que muchos elementos cotidianos pueden transformarse en un riesgo para los más pequeños.

Caídas, quemaduras e intoxicaciones: los accidentes más frecuentes

Entre los accidentes más habituales se encuentran los golpes en la cabeza por caídas desde camas o sillas, heridas provocadas por mesas de vidrio o cuchillos, quemaduras por agua caliente, café o mate e intoxicaciones por medicamentos o productos de limpieza que quedan al alcance de los chicos.

Los riesgos también cambian según la edad. En los lactantes predominan las caídas, las quemaduras, el atragantamiento y el ahogamiento. Entre los 1 y los 5 años se suman las intoxicaciones y los accidentes relacionados con vehículos, mientras que en los escolares son frecuentes las lesiones en bicicleta, las caídas y las quemaduras.

El especialista en Ortopedia y Traumatología del Hospital de Clínicas Andrés Ferrero explicó que las caídas representan una de las principales causas de consulta médica. Para prevenirlas, recomendó mejorar la iluminación de la vivienda, retirar obstáculos, adaptar baños y escaleras y utilizar calzado adecuado.

En caso de un golpe, señaló que es importante consultar de inmediato si el dolor es muy intenso, existe deformidad en una extremidad o el niño se niega a mover un brazo o una pierna. Si el traumatismo es en la cabeza, el doctor indicó que se debe prestar especial atención a la aparición de vómitos, somnolencia excesiva, dolor de cabeza intenso, cambios de comportamiento o sensibilidad a la luz, que son los síntomas que requieren atención médica urgente.

Cómo actuar ante una emergencia en el hogar

Los especialistas también brindaron recomendaciones para los accidentes más comunes. Frente a un corte con sangrado, aconsejan comprimir la herida con un apósito limpio y mantener una presión firme hasta recibir asistencia médica, especialmente si la hemorragia es abundante.

En caso de quemaduras por calor, lo primero es alejar al niño de la fuente que la produjo y enfriar la zona afectada con agua corriente fría, evitando aplicar hielo directamente sobre la piel. Si la ropa quedó adherida a la lesión, no debe retirarse. Cuando la quemadura es causada por una sustancia química, la recomendación es lavar la zona con abundante agua durante al menos 20 minutos y solicitar asistencia de inmediato.

Respecto de las intoxicaciones, el médico recordó que más del 90% de los casos en menores de cinco años ocurren dentro del hogar. Si se sospecha que un niño ingirió una sustancia tóxica y está consciente, no debe inducirse el vómito. Lo indicado es conservar el envase del producto y comunicarse con un centro de toxicología. En cambio, si está inconsciente o no respira, es fundamental iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y pedir ayuda urgente.