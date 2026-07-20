Un día después de la Copa del Mundo, Lautaro Martínez sorprendió con un mensaje en sus redes sociales y, de esta forma, rompió el silencio tras la caída ante España en la final de la Copa del Mundo. "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno", dijjo el el delantero.

En sus redes sociales, Lautaro indicó: "Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino". En este sentido, agregó una frase que sorprendió porque parece un dardo para Scaloni. "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno. Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país".

El comunicado de la AFA sobre la vuelta de la Selección a Argentina tras el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.



El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.