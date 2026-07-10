Entradas para Las Pelotas en Vorterix 2026: precios y fecha de cuándo toca

Las Pelotas.

Las Pelotas volverá a subirse a un escenario porteño en 2026 con un recital que promete convertirse en uno de los grandes encuentros del rock nacional. La banda liderada por Germán Daffunchio anunció su primera presentación del año en la Ciudad de Buenos Aires, en una noche que marcará el reencuentro con su público.

El show llegará en un momento especial para el grupo, que, además de repasar los clásicos que marcaron su trayectoria, también presentará parte de su próximo álbum de estudio. Con capacidad limitada en el Teatro Vorterix, la expectativa por las entradas crece entre los seguidores de una de las bandas más convocantes del género.

Cuándo toca Las Pelotas en Vorterix 2026

Las Pelotas se presentará el miércoles 7 de octubre en el Teatro Vorterix, en lo que será su primera actuación del año en la Ciudad de Buenos Aires.

El recital estará atravesado por un repertorio que combinará los grandes clásicos de la banda con las canciones de su nuevo trabajo discográfico, que ya anticipó tres cortes: Es clara, Los dos y Sin la piel.

El nuevo álbum contará con 12 canciones inéditas y estará disponible desde el 11 de septiembre tanto en formato físico como en las principales plataformas digitales, por lo que el show también funcionará como una oportunidad para escuchar en vivo parte del nuevo material.

Entradas para Las Pelotas en Vorterix: precios

Las entradas para el recital ya están disponibles y presentan los siguientes valores:

General Planta Baja: desde $60.000 , más costo por servicio.

desde , más costo por servicio. Primer Piso VIP: desde $80.000, más costo por servicio.

Desde la organización recordaron que el espectáculo tendrá capacidad limitada, por lo que se recomienda adquirir los tickets con anticipación.

Las Pelotas en Vorterix.

Además, quienes compren su entrada podrán acceder a un beneficio especial: abonando en efectivo en The Roxy Bar & Grill, ubicado en Federico Lacroze 3499, obtendrán un 10% de descuento en el consumo. Para acceder a la promoción, únicamente deberán presentar la entrada del recital al momento de pagar.

Un reencuentro esperado con el público porteño

Con más de tres décadas de historia, Las Pelotas continúa consolidándose como una de las bandas fundamentales del rock argentino. El regreso a Vorterix no solo marcará su primera presentación del año en Buenos Aires, sino también el inicio de una nueva etapa artística impulsada por el lanzamiento de su próximo disco.

Entre clásicos que atraviesan generaciones y nuevas composiciones, el recital del 7 de octubre se perfila como una de las citas más importantes para los fanáticos del rock nacional durante 2026.