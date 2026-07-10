DT Deschamps dice que la selección francesa "se nutre de una fe inquebrantable"

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Francia contra Marruecos

Francia nunca dudó de que pasaría de ronda a pesar de que Kylian Mbappé fallara un penal y desperdiciara varias ‌ocasiones en la primera parte ‌de su partido de cuartos de final del Mundial ante Marruecos, dijo el jueves el seleccionador Didier Deschamps.

Yassine Bounou detuvo el penal de Mbappé en el minuto 28, pero los Bleus siguieron presionando y estuvieron a punto de marcar al filo del descanso, cuando un disparo lejano de Lucas Digne se estrelló en el travesaño.

Francia, sin embargo, ​no mostró signos de ⁠frustración y siguió moviendo el balón con paciencia, a la espera ‌de que Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué u Ousmane ⁠Dembélé encontraran el espacio que necesitaban.

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"Nos faltó ⁠eficacia y nos pararon ese penal en la primera parte, además de varias ocasiones, pero nunca hubo ninguna duda, y menos aún con Kylian", ⁠dijo Deschamps en rueda de prensa tras la victoria por ​2-0 que los clasificó para enfrentarse a España ‌o Bélgica por un puesto en ‌la final, que sería la tercera consecutiva de los Bleus tras ⁠su triunfo en 2018 y la decepción de 2022.

"Hemos hecho todo lo correcto para acorralarlos. Los asfixiamos y los hicimos correr. Al final, simplemente estaban cansados".

Desde que Deschamps asumió el cargo en 2012, Francia ​ha alcanzado ‌las semifinales de una Eurocopa o un Mundial en cinco de las siete ocasiones. Se quedó afuera en el Mundial de 2014 y en la Eurocopa de 2020, disputada en 2021.

"Contar con buenos jugadores es fundamental", dijo Deschamps. "El éxito de ⁠un cuerpo técnico se debe a sus jugadores, aunque yo también debo de estar haciendo algunas cosas bien. Después del resultado de hoy, jugadores como Warren (Zaire-Emery), que no había jugado ni un minuto antes, salieron al campo y causaron un impacto tremendo".

"También es una aventura humana. Yo los elegí y convivo con ellos cada día con gran placer".

La plantilla hará todo lo ‌posible por mantenerse unida hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en Nueva York, pero mantienen los pies en la tierra a pesar del revuelo mediático que les rodea.

"¿Qué ha cambiado respecto a 2018 y 2022? En 2018, nadie esperaba que triunfáramos", dijo Deschamps.

"En 2022 éramos ‌los campeones defensores y, muy a menudo, los campeones defensores quedan eliminados en octavos de final. Esta vez, todo el mundo nos da por ganadores ‌antes incluso de ⁠que se dispute el primer partido del torneo".

"Pero mis jugadores están acostumbrados a esto y no se dejarán llevar ​por el entusiasmo. De momento no miramos después del 14 de julio (el día de la semifinal) y es una buena fecha (el Día de la Bastilla)".

Con información de Reuters