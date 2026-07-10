El Movimiento Evita realizó un festival frente al Congreso de la Nación bajo la consigna "Sin soberanía no hay independencia". La jornada reunió a más de mil personas en una propuesta que incluyó música en vivo, ollas populares, feria y actividades comunitarias para reivindicar la defensa de la soberanía nacional y los derechos del pueblo. La acción en la Ciudad de Buenos Aires se complementó con actividades de la organización en distintos puntos del país.

Participaron los dirigentes de la mesa nacional del Movimiento Evita Emilio Pérsico, Jonathan Thea, Pablo Nori Montes, Johanna Duarte, Rafael Villanueva y Juan Manuel Abal Medina. Durante el mismo se llevó a cabo la presentación del libro “Planificación o dependencia” con Pablo Bercovich y Estela Díaz, Ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

Según se indicó a través de un comunicado, "la organización organizó diferentes eventos como mensaje al peronismo para ponerse de pie y en unidad para enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei, impulsando el debate para construir una alternativa".

Thea, referente del Evita en la Ciudad, se refirió al respecto: "Este 9 de julio salimos a las calles para defender nuestra independencia y soberanía y para construir con la sociedad una alternativa a este gobierno. No alcanza con resistir; el peronismo tiene que construir una propuesta de futuro para nuestro pueblo".

Por su parte, Duarte, referente de la conducción nacional del Evita, afirmó: "Estas acciones son en defensa de la soberanía, porque no hay independencia mientras se sigan rematando nuestros recursos naturales al mejor postor y se extranjerice nuestro territorio. Es momento de despertar al peronismo y ponerlo a trabajar por la unidad para ponerle límites a este modelo económico que está destruyendo nuestra Patria".

Por último, el secretario de organización del Evita, Rafael Villanueva, agregó: "Salimos a defender la soberanía y a poner el cuerpo en la calle, porque de ahí nace la discusión de una verdadera alternativa a Milei. Es hora de que el peronismo se ponga de pie y vuelva a levantar sus banderas históricas en defensa de la patria".