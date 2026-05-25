“Axel expresa lo que necesita el peronismo”: crece el respaldo de PBA a Kicillof de cara al 2027

En medio de la creciente discusión interna dentro del peronismo, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió a respaldar con fuerza el liderazgo político de Axel Kicillof y pidió dejar atrás las disputas internas que atraviesan al espacio opositor.

“Axel Kicillof expresa lo que necesita de cara al futuro el peronismo”, aseguró Costa durante un encuentro organizado por el Movimiento Evita. Allí, el funcionario cuestionó las tensiones internas y advirtió que los enfrentamientos dentro del peronismo terminan favoreciendo políticamente al gobierno de Javier Milei.

“Estar discutiendo las internas, haciendo chicanas al compañero o confundiendo al enemigo y buscando al enemigo donde no está me parece que es la peor idea para este momento”, sostuvo el dirigente, en un mensaje que apunta directamente a los sectores del peronismo enfrentados por el liderazgo y la estrategia política futura.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte reconfiguración interna dentro del PJ y de debate sobre quién debe conducir el espacio opositor frente al avance del oficialismo libertario. En ese escenario, distintos sectores comienzan a posicionar a Kicillof como una de las figuras con mayor volumen político y capacidad de construcción hacia adelante.

Durante la charla, el secretario general del Movimiento Evita en CABA, Jonathan Thea, reforzó esa idea y afirmó que el gobernador bonaerense “es el jugador que más posibilidades tiene, que más consenso construye y que más ha demostrado”.

“Si en vez de ponernos a discutir cómo fortalecemos esa referencia, cómo aportamos ideas y lo que hacemos es lastimar a esa referencia, estamos trabajando para que Milei siga gobernando la Argentina”, agregó.

Además del respaldo político a Kicillof, ambos dirigentes coincidieron en que el peronismo debe actualizar su agenda y discutir nuevas respuestas frente a las transformaciones del mercado laboral y el crecimiento de la informalidad.

“El mundo del trabajo nunca más va a ser el mundo del trabajo formal del 100% de la población”, planteó Costa, quien llamó a construir un proyecto político enfocado en los nuevos desafíos sociales y económicos del país.

Costa también planteó que uno de los grandes desafíos del peronismo es dejar atrás las recetas del pasado y entender que “el mundo cambió”. En ese sentido, sostuvo que muchas herramientas que funcionaron durante otros gobiernos hoy ya no alcanzan para responder a una sociedad atravesada por nuevas formas de trabajo, cambios tecnológicos acelerados y mayor fragmentación social.

Además, el ministro bonaerense remarcó que el peronismo necesita discutir un nuevo programa de desarrollo sin caer “ni en la nostalgia ni en copiar modelos extranjeros”. Para Costa, el desafío pasa por construir un proyecto que mantenga las banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social, pero adaptadas a una nueva etapa.

Por último, Costa defendió la idea de construir un “gobierno de coalición” amplio para el futuro y sostuvo que, en una sociedad cada vez más fragmentada, ningún sector político puede gobernar solo. En esa línea, reivindicó el concepto de “movimiento” impulsado por Kicillof y afirmó que el peronismo debe encontrar mecanismos para sintetizar diferencias internas sin destruir a sus propios referentes. “Necesitamos resolver dentro del peronismo cómo nos vamos a plantar de acá al año que viene”, concluyó.