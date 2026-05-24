El Manchester City se despide de Pep Guardiola tras una década de éxitos

Premier League - Manchester City contra Aston Villa

Los aficionados del Manchester City, con lágrimas en los ojos, dedicaron a Pep Guardiola cánticos como "¡Tenemos a Guardiola!", mientras el ‌Etihad Stadium se convertía el ‌domingo en un homenaje al hombre que transformó tanto al club como al fútbol inglés a lo largo de su brillante década al frente del equipo.

El resultado del City en su último partido de la temporada, una derrota por 2-1 ante el Aston Villa, pasó rápidamente a un segundo plano.

Los aficionados se quedaron mucho tiempo después del partido para despedirlo por ​todo lo alto, con ⁠los jugadores y el cuerpo técnico formando una guardia de honor con ‌camisetas con el nombre de Guardiola.

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A pesar de una ⁠emocionante racha al final de la temporada ⁠que llevó al City a pisarle los talones al Arsenal, además de dos trofeos —la FA Cup y la Copa de la Liga—, Guardiola dijo que se ⁠había dado cuenta de que no tenía energía para otra ​temporada.

La tarde también supuso una emotiva despedida del capitán ‌del City, Bernardo Silva, y del ‌defensa John Stones. Silva ya estaba llorando antes incluso de que ⁠comenzara el partido, mientras conducía a su equipo al campo con su pequeña hija Carlota en brazos.

Silva y Stones recibieron una guardia de honor de ambos equipos en el segundo tiempo de su último partido con el ​City. Guardiola ‌abrazó a ambos y se secó las lágrimas con su camiseta.

El resultado del último partido de la temporada de la Premier League de ambos clubes no tenía mucha importancia, ya que el City ya tenía asegurada la segunda plaza, a siete puntos ⁠del campeón, el Arsenal.

El Villa, cuarto con 65 puntos, ya se había asegurado la clasificación para la Liga de Campeones y llegaba animado por su triunfo en la Europa League del miércoles.

UNA ÉPOCA PLENA DE TÍTULOS

Ollie Watkins marcó dos goles y el Villa se llevó el triunfo, pero la derrota no pudo eclipsar los homenajes al querido entrenador del City, Guardiola, cuyo éxito elevó el nivel ‌de toda la Premier League.

Sus 593 partidos al frente del equipo transformaron la trayectoria del club y le valieron 20 trofeos, entre ellos seis títulos de la Premier League —incluidos cuatro históricos consecutivos— y la Liga de Campeones.

En el partido del domingo, Antoine Semenyo adelantó al City en el minuto 22, pero ‌Watkins, que fue convocado el viernes por Thomas Tuchel para la selección inglesa de cara al Mundial, marcó en los minutos 46 y 61.

Phil Foden celebró lo ‌que creía que ⁠era el empate en los últimos minutos, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Los aficionados del Villa hicieron ​su parte en la despedida, coreando con descaro "¡Te van a despedir por la mañana!" a Guardiola, lo que provocó las risas del público del Etihad.

Con información de Reuters