Alpine está quinto en la tabla de constructores.

A pesar de su presente con la bandera francesa, Alpine nació como una escudería inglesa en 1986 bajo el nombre de Benetton y con sede en Witney, aunque cinco años más tarde las instalaciones se mudaron a la actual base de Enstone. Durante los primeros años, quien estuvo al mando del equipo fue Flavio Briatore, cuyo mayor logro por ese entonces fue fichar a Michael Schumacher, quien eventualmente conquistó la Fórmula 1 en 1994 y 1995.

De ahí que la visita al Circuito de Silverstone sea considerada como la carrera de casa para la escudería francesa, que tiene muchos empleados que crecieron por la zona y que recuerdan los grandes momentos que pasó el equipo en el viejo aeródromo. Por eso, en la previa al Gran Premio de Gran Bretaña, Alpine hizo un posteo en sus redes sociales con varias fotos que marcan distintas eras del equipo en sus pasos por el trazado inglés.

El posteo inicia con una foto más actual del Alpine de Pierre Gasly, posiblemente del A525 usado en la temporada pasada, pero prosigue con la aparición de otros coches y pilotos que representaron al equipo galo. Así aparecen distinguidas las etapas de Benetton, Renault y Lotus, además de campeones como Michael Schumacher y Fernando Alonso, quienes ganaron siete y dos títulos en la máxima categoría, respectivamente.

Gasly, el referente de la nueva era

Representa la etapa actual de la escudería bajo el nombre Alpine, marca deportiva del Grupo Renault. Desde 2023, Gasly se unió al equipo francés como reemplazante de Alonso y, desde entonces, buscan consolidarse en la zona media de la Fórmula 1 y recuperar el protagonismo que Renault tuvo en décadas anteriores, manteniendo el legado de Enstone.

El regreso de Alonso a la F1

El bicampeón del mundo regresó a la Fórmula 1 con Renault en 2021, año en el que el equipo adoptó el nombre Alpine. Su experiencia fue fundamental para el desarrollo del proyecto y, durante esta etapa, consiguió el recordado tercer puesto en el Gran Premio de Qatar, el primer podio de Alpine.

Renault después de Lotus

La imagen corresponde a Jolyon Palmer con el Renault R.S.16 durante la temporada 2016. Ese año marcó el regreso oficial de Renault como equipo constructor tras adquirir Lotus. Aunque los resultados iniciales fueron discretos, esta etapa sentó las bases para el crecimiento de la escudería y el posterior nacimiento del proyecto Alpine.

Räikkönen en la era de Lotus

Durante esta etapa, el equipo compitió bajo la marca Lotus, aunque seguía operando desde la histórica fábrica de Enstone. Con Kimi Räikkönen logró dos victorias y varios podios, protagonizando uno de los períodos más competitivos del equipo antes de su regreso como Renault.

El bicampeonato de Alonso

Fernando Alonso celebrando su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2006, en Silverstone. Esta fue una de las temporadas más exitosas de Renault, en la que el español conquistó su segundo título consecutivo y el equipo obtuvo el Campeonato de Constructores. Es una de las imágenes más representativas de la época dorada de Renault en la Fórmula 1.

El primer podio de Schumacher en Silverstone

Tras haber quedado cuarto en 1992, Michael Schumacher firmó su primer podio en Silverstone al terminar segundo en el GP de Gran Bretaña 1993. En dicha ocasión, la victoria quedó para Alain Prost (Williams), mientras que Riccardo Patrese, compañero del alemán en Benetton, quedó tercero. Curiosamente, es el único podio del heptacampeón del mundo en el viejo aeródromo, ya que no volvió a quedar entre los tres mejores hasta su época dorada con Ferrari.