España golea 3-0 a Austria con doblete de Oyarzabal y clasifica a octavos de final en Mundial

El español Mikel Oyarzabal celebra el tercer gol de su equipo contra Austria

España aseguró el jueves su lugar en los octavos de final del Mundial tras golear 3-0 ‌a Austria, con un ‌doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro en un partido que dominó ampliamente.

Marcada como una de las fuertes candidatas para quedarse con la Copa, la selección dirigida por Luis de la Fuente se adueñó del balón desde el inicio del encuentro disputado en ​el Estadio Los ⁠Ángeles.

España se había adelantado a los 29 minutos con ‌un potente zurdazo de Marc Cucurella en ⁠el área chica tras un ⁠tiro de esquina, pero el árbitro sueco Glenn Nyberg invalidó el gol debido a una falta sobre el portero ⁠Alexander Schlager, quien cuatro minutos después salvó su ​portería al desviar un colocado disparo de ‌Oyarzabal.

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El delantero de la Real ‌Sociedad anotó el primer gol a los 36 minutos ⁠cuando remató sin marca en el centro del área un servicio enviado por Cucurella desde el sector izquierdo.

El dominio de los españoles continuó y estuvieron cerca de ​aumentar su ‌ventaja en tiempo de reposición de la primera parte con un disparo de Alex Baena que se estrelló en el travesaño y, en una segunda jugada, Schlager tapó con el pecho ⁠un disparo de Lamine Yamal.

La única llegada de peligro de Austria la generó a los 61 minutos con un remate de cabeza de Sasa Kalajdzic que salió apenas por arriba de la portería protegida por Unai Simon.}

Cinco minutos después, España anotó el segundo gol con un remate de cabeza de ‌Porro frente a la portería tras centro de Baena en una jugada precedida por varios pases de los ibéricos.

Cerca del final, el defensor David Alaba evitó el tanto de Yamal al desviar en la línea de gol un disparo ‌del delantero del Barcelona a los 85 minutos.

Y cuatro minutos después, Oyarzabal metió su doblete al rematar sin marca en ‌el centro del ⁠área un pase de Cucurella.

De esta manera, España buscará el lunes su pase a los ​cuartos de final ante el ganador del partido entre Portugal y Croacia que se disputará más tarde.

Con información de Reuters