Williams rompió el silencio sobre el posible pase de Fernando Alonso a Alpine: “No me sorprende”

Alonso corrió con Alpine entre 2021 y 2022.

A pesar de representar ahora a Alpine, no hay dudas de que la casa inicial de Franco Colapinto es Williams, el equipo que le permitió debutar en la Fórmula 1 en la segunda mitad del 2024 como reemplazante de Logan Sargeant. El buen nivel mostrado por el pilarense lo llevó a sonar para la escudería francesa, donde Flavio Briatore movió cielo y tierra para sumarlo a sus filas en el rearmado de la sede de Enstone.

Por ese momento, la principal búsqueda del empresario italiano era devolverle a su equipo la gloria que supo tener en los tiempos de Benetton y Renault, con campeones de la talla de Michael Schumacher y Fernando Alonso. Todavía en proceso hacia ese objetivo, Briatore ha tomado las riendas de Alpine con Colapinto como su piloto predestinado al título, aunque la posibilidad del regreso del “Nano” podría alterar los planes.

En las últimas semanas surgieron rumores que indicarían que Alonso podría regresar a la escudería francesa en el lugar del piloto argentino, que todavía no renovó su contrato para 2027. Justamente sobre todo esto habló Claire Williams, quien fue directora del equipo de Grove entre 2013 y 2020 al tomar el puesto de su padre, Frank Williams, y se mostró comprensiva ante la posibilidad de que el español tenga un último baile con Alpine.

“Me sorprende que haya durado tanto así. Quiero decir, es Fernando Alonso. He escuchado que se quedaría incluso sin ser competitivo, pero eso simplemente corre por sus venas”, afirmó Claire en una reciente entrevista con High Performance Racing. Con esto, la británica se refiere a la permanencia del bicampeón del mundo en un equipo como Aston Martin, que no ha logrado ser competitivo después de sus notables resultados del 2023.

En este sentido, Williams destacó el carácter competitivo de Alonso: “Como piloto de carreras, y un piloto de su calibre, quieres correr, quieres competir. No quieres estar en la parte de atrás”. De ahí que la antigua dirigente considere que el español podría terminar su carrera con el equipo galo, tal como indican los rumores, y buscar el asiento del argentino: “Probablemente no me sorprende que esté pensando en irse. ¿Alpine? Sí, podría ser Alpine”.

El español solo suma un punto en la temporada.

La temporada de Alonso en Aston Martin

Al cabo de siete fechas disputadas, Fernando Alonso es uno de los últimos en la tabla de posiciones, ya que solo suma un punto, producto de la penalización a Checo Pérez en el GP de Mónaco. Por fuera de esto, el español acumula cuatro abandonos por accidentes o problemas en el AMR26, además de dos carreras fuera de los puntos en Japón y Miami.