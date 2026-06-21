Fórmula 1: se aproxima el momento clave para la definición del futuro de Franco Colapinto en Alpine

Colapinto suma 16 puntos en la temporada.

A pesar de haber tenido un 2025 complicado desde los resultados, Franco Colapinto logró que desde Alpine le dieran una segunda oportunidad cuando se confirmó la renovación de su contrato durante el GP de Brasil, asegurándose su rol como titular. De ahí que el pilarense haya formado parte de la pretemporada este año, algo que no había sucedido en años anteriores y que le sirvió para tener una mejor adaptación en la nueva era de la Fórmula 1.

El impacto de esto fue notorio, ya que el piloto argentino sumó su primer punto con el equipo galo en Shanghái durante la segunda fecha y, al cabo de siete carreras disputadas, ha sumado en cuatro de ellas. Tal es así que Colapinto está decimosegundo en la tabla con 16 puntos y ha obtenido su mejor resultado con el sexto lugar en el GP de Canadá hace unas semanas, algo que indicaría que todo va en tiempo y popa para la renovación de cara al 2027.

Y es que Alpine solamente tiene asegurado a Pierre Gasly para la siguiente temporada, puesto que el francés tiene contrato hasta finales del 2028, pero no sucede lo mismo con el pilarense. Debido a la sequía que tuvo el año pasado, Franco solamente obtuvo la renovación para este año, por lo que todavía queda por definirse su futuro en la máxima categoría, algo que comenzará a debatirse en las próximas semanas.

El próximo fin de semana se disputará el GP de Austria, que iniciará un mes con las cuatro fechas previas a las vacaciones por el verano europeo, un período que marca el inicio de la denominada “silly season”. Lo que sucede es que mientras que no hay acción en pista, los equipos aprovechan para solucionar sus negociaciones pendientes, por lo que el lapso entre finales de julio y la primera mitad de agosto será crucial para el futuro del argentino.

De ahí que sean claves los resultados que consiga “Fran” en las citas de Austria, Silverstone, Spa Francorchamps y Hungría, puesto que podrían determinar su permanencia en la escudería francesa. Esto se debe a que Alpine ha tenido una notable mejoría en relación al año pasado, consolidándose como el líder de la zona media en el quinto lugar de la tabla de constructores, por lo que representa un proyecto atractivo para los demás pilotos.

Como resultado, Colapinto no será el único interesado en mantener su lugar, sino que otros estarán también interesados en convertirse en los dueños del segundo asiento del equipo galo. A eso hay que sumarle la rivalidad interna que el argentino tiene con Paul Aron, el estonio que sigue a la espera de una oportunidad en Alpine y había puesto el 2027 como límite para su espera, por lo que la escudería podría verse forzada a darle una chance.

Briatore estaría dispuesto a darle otro año al argentino.

¿Cuál es el período de la “silly season”?

La temporada de rumores y acuerdos en la Fórmula 1 suele tener una fecha de inicio indeterminada, siendo algunos años incluso muy prematura. No obstante, desde lo operativo de los equipos, la revisión de contratos arranca ni bien se cierra la primera mitad del calendario, lo que en esta ocasión ocurrirá tras el GP de Hungría del 26 de julio. Para esta temporada, el margen será menor que en otros años, ya que el campeonato se reanudará el 21 de agosto, de manera que posiblemente la “silly season” culmine el 16 de dicho mes.