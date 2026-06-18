Colapinto debe renovar su contrato para 2027.

Desde hace un tiempo, los Estados Unidos estuvo tomando fuerza en la Fórmula 1, en parte como consecuencia de la gestión de Stefano Domenicali para encontrar un mercado potente para la competencia. Así fue como se agregaron los GPs de Miami y Las Vegas, que, en combinación con Austin, hacen que la nación estadounidense posea tres citas en el calendario para esta temporada.

No obstante, con la salida de Logan Sargeant de Williams en 2024 para el ingreso de Franco Colapinto de cara a las últimas nueve fechas, no hubo ningún piloto local para alimentar la emoción de los locales. En este contexto es que Alpine le dio lugar a una de las jóvenes promesas de las categorías inferiores, quien participó de un test con monoplazas anteriores durante esta semana.

Se trata de Ugo Ugochukwu, el neoyorquino de 19 años que actualmente compite en F3 con Campos Racing y es el actual líder del campeonato, algo que le dio méritos para llamar la atención en la máxima categoría. Tal es así que el martes, el joven piloto se subió al A524 en el Autodromo Nazionale di Monza, donde tuvo su primera experiencia a bordo de un monoplaza de F1 sin siquiera haber pasado por los F2.

La noticia llegó con cierta sorpresa, ya que Ugochukwu había formado parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren entre 2021 y 2025 y había habido rumores de vinculación con la Academia Alpine, pero no había noticia confirmada todavía. El hecho de que el estadounidense se haya subido al coche que usó el equipo galo en 2024 termina de confirmar la asociación, algo que podría venir de la mano con lo sucedido con Paul Aron.

Y es que el estonio declaró que no piensa pasar un año más sin una chance en la máxima categoría, de manera tal que podría tener su salida del equipo a fin de año en caso de que se confirme que Colapinto seguirá como titular. En dicho caso, Ugochukwu podría convertirse en el piloto de reserva del equipo galo y continuar con su camino de ascenso hacia la F1, para lo que cuenta con la ayuda de su manager, que es el mismo que tiene actualmente Lando Norris.

Ugochukwu lidera en la F3 con 58 puntos.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.